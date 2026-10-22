 మరోసారి చెలరేగిన రషీద్‌ ఖాన్‌.. బంగ్లాను ఇంటికి పంపిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ | Rashid Khan Takes Four Wickets Again As Afghanistan Beat Bangladesh To Send Zimbabwe Into Tri-Series Final Against Afghanistan | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మరోసారి చెలరేగిన రషీద్‌ ఖాన్‌.. బంగ్లాను ఇంటికి పంపిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌

Oct 22 2026 9:32 AM | Updated on Oct 22 2026 10:23 AM

UAE Tri Series: Rashid Shines Again, Afghanistan beat Bangladesh by 7 wickets

source: X

యూఏఈలో జరుగుతున్న వన్డే ట్రై సిరీస్‌లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ స్టార్‌ స్పిన్నర్‌ రషీద్‌ ఖాన్‌ చెలరేగిపోతున్నాడు. ఈ టోర్నీ తొలి మ్యాచ్‌లో జింబాబ్వేపై 4 వికెట్లు తీసి జట్టు విజయానికి దోహదపడిన అతడు.. తాజాగా బంగ్లాదేశ్‌పై కూడా అదే తరహా ప్రదర్శనను రిపీట్‌ చేశాడు. ఈ మ్యాచ్‌లోనూ 4 వికెట్లు తీసిన రషీద్‌ తన జట్టు విజయంలో ప్రధానపాత్ర పోషించాడు. ఈ ఓటమితో బంగ్లాదేశ్‌ ఇంటిముఖం పట్టగా.. జింబాబ్వే ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించింది. రేపు జరుగబోయే తుది పోరులో జింబాబ్వే ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ను ఢీకొంటుంది.

మ్యాచ్‌ విషయానికొస్తే.. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన బంగ్లాదేశ్‌ రషీద్‌ ఖాన్‌ (4-31) ధాటికి 41.2 ఓవర్లలో 160 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఒమర్‌జాయ్‌ (2-27), అహ్మద్‌జాయ్‌ (2-21), బిలాల్‌ (1-23), నబీ (1-35) బంగ్లా పతనంలో తమవంతు పాత్ర పోషించారు. బంగ్లా ఇన్నింగ్స్‌లో పర్వేజ్‌ హొస్సేన్‌ ఎమోన్‌ (70) అర్ద సెంచరీతో రాణించగా.. సైఫ్‌ హసన్‌ (41) పర్వాలేదనిపించాడు. బంగ్లా ఇన్నింగ్స్‌లో నలుగురు ఖాతా కూడా తెరవలేకపోయారు.

అనంతరం స్వల్ప లక్ష్యాన్ని ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ ఆడుతూపాడుతూ ఛేదించింది. కెప్టెన్‌ రహ్మత్‌ షా (67 నాటౌట్‌), హష్మతుల్లా షాహిది (36 నాటౌట్‌) జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చారు. ఇబ్రహీం జద్రాన్‌ 34, గుర్బాజ్‌ 6, సెదిఖుల్లా అటల్‌ 4 పరుగులు చేసి ఔటయ్యారు. బంగ్లా బౌలర్లలో తస్కిన్‌ అహ్మద్‌ 2, ముస్తాఫిజుర్‌ ఓ వికెట్‌ పడగొట్టారు. 

ఇదీ చదవండి: రషీద్‌ మాయాజాలం.. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ ఘన విజయం


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై తగ్గని రద్దీ - ఎటు చూసినా భవానీలే (ఫొటోలు)
photo 2

జ్యోతి పూర్వజ్ ‘కిల్లర్‌’ చిత్రం ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

అంగరంగ వైభవంగా మైసూరు దసరా వేడుకలు...జనసంద్రమైన ప్యాలెస్‌ సిటీ (ఫొటోలు)
photo 4

దసరా వేళ కర్రల సమరం.. దేవరగట్టు బన్నీ ఉత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

చూపు తిప్పుకోనివ్వని భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)

Video

View all
Nagarjuna Yadav Explained How Eenadu Presented TDP Goons Attacks On YSRCP 1
Video_icon

ఎల్లో గూండాల అరాచకాలపై ఈనాడులో ఏం రాశారో తెలుసా ?
First T20 Match Between India And New Zealand 2
Video_icon

నేడు భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య తొలి టీ20
YS Avinash Reddy Arrest At Pulivendula 3
Video_icon

అవినాష్ రెడ్డి అరెస్ట్

TDP Woman Leader Drama Exposed In Chittoor 4
Video_icon

కుంటుతూ నామినేషన్ కు వచ్చిన TDP మహిళా నేత.. హఠాత్తుగా ఏం జరిగిందో చూడండి
Bhavani Devotees Hit By Scorpio Car Near Ravikampadu Junction 5
Video_icon

కత్తిపూడిలో స్కార్పియో బీభత్సం.. నలుగురు మృతి

Advertisement
 