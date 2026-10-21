 IPL 2027: గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ స్టార్‌ ప్లేయర్లపై వేటు..! | Gujarat Titans Shortlist 2 Big Names To Be Released Before IPL 2027 Says Report | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IPL 2027: గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ స్టార్‌ ప్లేయర్లపై వేటు..!

Oct 21 2026 12:35 PM | Updated on Oct 21 2026 12:43 PM

Gujarat Titans Shortlist 2 Big Names To Be Released Before IPL 2027 Says Report

source: IPL X

ఐపీఎల్‌ 2027కు ముందు గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టులో కీలక మార్పులు జరిగే అవకాశముంది. న్యూజిలాండ్ స్టార్ ఆల్‌రౌండర్ గ్లెన్ ఫిలిప్స్, భారత ఆటగాడు షారుఖ్ ఖాన్‌లను విడిచిపెట్టాలని ఆ జట్టు యాజమాన్యం భావిస్తున్నట్లు ఓ నివేదిక వెల్లడించింది. వీరిద్దరిని విడుదల చేస్తే వేలం కోసం గుజరాత్‌కు రూ.6 కోట్ల వరకు అదనపు నిధులు అందుబాటులోకి వస్తాయి.

మిడిలార్డర్‌పై దృష్టి
గుజరాత్ టైటాన్స్‌కు సాయి సుదర్శన్, శుభ్‌మన్ గిల్, జోస్ బట్లర్‌ రూపంలో బలమైన టాపార్డర్ ఉంది. అయితే మిడిలార్డర్‌లో నిలకడలేమి జట్టును ఇబ్బంది పెడుతోంది. గత సీజన్ ఫైనల్లోనూ టాపార్డర్ త్వరగా కుప్పకూలడంతో గుజరాత్ 155 పరుగులకే పరిమితమైంది. దీంతో వచ్చే సీజన్‌కు ముందు మిడిలార్డర్‌ను బలోపేతం చేయాలని యాజమాన్యం భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.

ఫిలిప్స్, షారుఖ్‌పై వేటు పడనుందా..?
గ్లెన్ ఫిలిప్స్‌ను గుజరాత్ టైటాన్స్ ఐపీఎల్‌ 2026 కోసం రూ.2 కోట్లకు అట్టిపెట్టుకుంది. అయితే ఆ సీజన్‌లో ఐదు మ్యాచ్‌లు ఆడిన అతడు కేవలం 67 పరుగులే చేశాడు. అంతకుముందు ఐపీఎల్‌ 2025లో గజ్జల్లో గాయం కారణంగా ఎక్కువ మ్యాచ్‌లకు దూరమయ్యాడు.

మరోవైపు, షారుఖ్ ఖాన్ ఐపీఎల్‌ 2026లో ఐదు మ్యాచ్‌లు ఆడి 43 పరుగులే సాధించాడు. అతడి వార్షిక వేతనం రూ.4 కోట్లు. ఆశించిన స్థాయిలో రాణించకపోవడంతో ఈ ఇద్దరినీ విడుదల చేసి, వేలంలో మిడిలార్డర్‌కు బలాన్నిచ్చే ఆటగాళ్లను తీసుకోవాలని గుజరాత్ యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఇదీ చదవండి: ప్రొఫెషనల్‌ క్రికెట్‌కు హార్దిక్ పాండ్యా దూరం..!


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బొమ్మలా అందంగా అదరగొట్టేస్తున్న గాయత్రి భరద్వాజ్ (ఫొటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్‌లో 'జైలర్ 2' కాంత.. ఈమెని గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)
photo 3

అల్లు శిరీష్-నయనిక జపాన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 4

అపరంజి బొమ్మలా నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఏపీలో ప్రసిద్ధి చెందిన లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా?

Video

View all
Kangati Sridevi Political Satires On Kutami Government 1
Video_icon

మీ బెదిరింపులకు భయపడేదేలే... నామినేషన్ వేసి తీరుతాం.. మాస్ వార్నింగ్

Supreme Court Key Orders on AP Municipal Elections Nomination 2
Video_icon

నామినేషన్ల గడువు పొడిగించాల్సిందే..! SEC కి సుప్రీం సంచలన ఆదేశాలు
Internal Clashes In Vizianagaram TDP,Janasena Leaders Over Local Body Elections 3
Video_icon

విజయనగరంలో TDP, జనసేన మధ్య కొట్లాట
YSRCP Naren Reddy Next Level Ragging On AP Police Overaction 4
Video_icon

పెడితే స్టేషన్లో పెట్టు లేదంటే.. నరేన్ రెడ్డి నెక్స్ట్ లెవెల్ ర్యాగ్లింగ్
Supreme Court Key Orders On Municipal Election Nominations 5
Video_icon

మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బిగ్ ట్విస్ట్.. SECకి సుప్రీం కోర్ట్ సంచలన ఆదేశాలు
Advertisement
 