 టీడీపీ అరాచకాలపై పోరాడుతాం: కాసు మహేష్‌రెడ్డి | YSRCP Leader Kasu Mahesh Reddy Slams TDP Leaders Over Alleged Harassment Of Party Candidates In Palnadu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

టీడీపీ అరాచకాలపై పోరాడుతాం: కాసు మహేష్‌రెడ్డి

Oct 17 2026 10:52 AM | Updated on Oct 17 2026 11:36 AM

Ysrcp Leader Kasu Mahesh Reddy Fires On Tdp Leaders

సాక్షి, పల్నాడు జిల్లా: గురజాల నియోజకవర్గంలో పోలీసులను ఎమ్మెల్యే యరపతినేని శ్రీనివాసరావు తన చెప్పు చేతల్లో పెట్టుకున్నారంటూ వైఎస్సార్‌సీపీ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే కాసు మహేష్‌రెడ్డి మండిపడ్డారు. ఇవాళ  వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్ వేయడానికి రెడీ అయ్యారు. పోలీసులు రౌడీలా వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులను అక్రమ అరెస్టు చేస్తున్నారంటూ ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

నిన్న వైఎస్సార్‌సీపీ దాచేపల్లి  చైర్మన్ అభ్యర్థి రవిని అరెస్టు చేశారు. రాత్రి గురజాల చైర్మన్ అభ్యర్థి పోలు వీరారెడ్డిని అక్రమ అరెస్టు చేశారు. మాకు రక్షణ కల్పించాల్సిన పోలీసులు అక్రమంగా మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. నన్ను కూడా హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు. టీడీపీ నాయకుల అరాచకాలపై కోర్టులో పోరాడుతాం. నామినేషన్ సెంటర్లను టీడీపీ గట్టిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో పెట్టుకున్నారు. గురజాల చైర్మన్ అభ్యర్థి పోలు వీరారెడ్డితో పాటు వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు మురళీధర్ రెడ్డి, కొమ్మినేని వెంకటేశ్వర్లు పోలీసులు ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారో తెలియదు’’ అని కాసు మహేష్‌రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

ఇదీ చదవండి: అర్ధరాత్రి ఖాకీ బూచోళ్లు!.. పల్నాడులో దాష్టీకం

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘రణబాలి’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

'ఇట్లు అర్జున'కి అండగా కింగ్ నాగార్జున (ఫొటోలు)
photo 3

ఇంట్లో అమ్మవారి పూజ చేసిన డైరెక్టర్ మారుతి (ఫొటోలు)
photo 4

తమిళనాడులోని దేవాలయాలన్నీ తిరిగేస్తున్న సింగర్ సునీత (ఫొటోలు)
photo 5

'సలార్' పృథ్వీరాజ్ బర్త్ డే.. లవ్లీ ఫొటోలు షేర్ చేసిన భార్య

Video

View all
Varudu Kalyani To File Nomination As Mayor Candidate 1
Video_icon

వరుదు కళ్యాణి నామినేషన్.. వైజాగ్ మేయర్ గా నేనే గెలుస్తా..
Biyyapu Madhusudhan Reddy Serious On Chandrababu And Nara Lokesh 2
Video_icon

నామినేషన్లకు హెల్మెంట్ పెట్టుకొని... చంద్రబాబు, లోకేష్ గూండాగిరి పై మధుసూదన్ రెడ్డి ఫైర్

YS Jagan Expresses Satisfaction For Sai Krishna Case Handover To CBI 3
Video_icon

CBI కి సాయి కృష్ణ కేసు.. వైఎస్ జగన్ హర్షం
AP High Court Key Orders On Local Body Elections 4
Video_icon

స్థానిక ఎన్నికలపై ఏపీ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు
Kadapa YSRCP Mayor Candidate Bandi Deepthi Strong Warning To TDP Leaders 5
Video_icon

కడప YSRCP అభ్యర్థిపై టీడీపీ దాడి... మేయర్ అభ్యర్థి బండి దీప్తి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Advertisement
 