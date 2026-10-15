 శబరిమల వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ సహాయ నిధి ఫీజు పెంపు | Travancore Devaswom Board Proposes Doubling Sabarimala Pilgrim Welfare Fund Contribution, Check Out New Details Inside | Sakshi
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శబరిమల వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ సహాయ నిధి ఫీజు పెంపు

Oct 15 2026 2:53 PM | Updated on Oct 15 2026 3:14 PM

Travancore Devaswom Board Proposes Hike in Sabarimala Pilgrim Welfare Fund

Travancore Devaswom Board

శబరిమల భక్తుల నుంచి తీసుకునే యాత్రికుల సహాయ నిధి విరాళాన్ని రూ.5 నుంచి రూ.10కి పెంచాలని ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్వం బోర్డు (టీడీబీ) నిర్ణయించింది. ప్రస్తుతం, వర్చువల్ క్యూ సిస్టమ్ ద్వారా దర్శన స్లాట్లను బుక్ చేసుకునేటప్పుడు భక్తుల నుంచి యాత్రికుల సహాయ నిధికి రూ.5 విరాళంగా సేకరిస్తున్నారు. ప్రతిపాదిత పెంపునకు అధికారిక ఆమోదం కోరేందుకు బోర్డు కేరళ హైకోర్టును ఆశ్రయించాలని యోచిస్తోంది. కోర్టు నుంచి అవసరమైన అనుమతి పొందిన తర్వాతే రూ.10 సవరించిన విరాళం అమల్లోకి వస్తుంది.

దేవస్థానం బోర్డు ప్రకారం పంపాలోని యాత్రికులకు ఉచిత మరుగుదొడ్ల సౌకర్యాలను అందించడానికి నిధులను సమకూర్చడమే ఈ ప్రతిపాదిత పెంపు లక్ష్యం. ఇది అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత, భక్తులు అదనపు రుసుములు చెల్లించకుండా పంపాలోని మరుగుదొడ్ల సౌకర్యాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ పెంపుదల యాత్రికుల నుంచి ఫిర్యాదులకు దారితీయవచ్చని బోర్డు సమావేశంలో ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. అయితే, ఈ నిర్ణయం పంపాలోని సౌకర్యాలను మెరుగుపరచడం ద్వారా అంతిమంగా భక్తులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని దేవస్థానం బోర్డు అధ్యక్షుడు కె.జయకుమార్ స్పష్టం చేశారు.

వర్చువల్ క్యూ విధానం యాత్రికులకు ఆన్‌లైన్‌లో ముందుగానే దర్శన స్లాట్లను బుక్ చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. శబరిమలలో రద్దీ కదలికలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. శబరిమలలో అయ్యప్ప భక్తులందరికీ వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ సౌకర్యం పూర్తిగా ఉచితం. శబరిమల యాత్రికుల సహాయ నిధికి విరాళం ఇవ్వాలనుకునే యాత్రికులు వర్చువల్ క్యూ విధానం ద్వారా తమ దర్శన స్లాట్లను బుక్ చేసుకునేటప్పుడు స్వచ్ఛందంగా విరాళం ఇవ్వవచ్చు. ఈ విరాళం తప్పనిసరి కాదు, భక్తులు ఎలాంటి చెల్లింపు చేయకుండానే తమ దర్శన స్లాట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు.

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