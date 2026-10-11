ఇదేంది మామా ఇది.. కొంచెం ఉంటేనా..

ప్రశాంతంగా టీ తాగుతున్నాడు.. చుట్టూ అంతా మామూలుగానే ఉంది.. ఇంతలోనే ఒక్కసారిగా దూసుకొచ్చిన కారు అక్కడి పరిస్థితిని తలకిందులు చేసింది. రెప్పపాటులో అతడిని ఢీకొట్టింది. ఏం జరిగిందో తెలుసుకునేలోపే ప్రమాదం జరిగిపోయింది. ఈ భయానక ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ దృశ్యాలు ఇప్పుడు కలకలం రేపుతున్నాయి.
తమిళనాడులోని తూత్తుకుడి జిల్లాలో సాత్తాన్కుళం సమీపంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ టీ దుకాణం బయట టీ తాగుతున్న వ్యక్తిని కారు ఢీకొట్టింది. సాధారణంగా కనిపించిన ఆ క్షణాలు.. ఒక్కసారిగా ప్రమాదకరంగా మారిపోయాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. కాసేపు ఆగి టీ తాగుతున్న వ్యక్తికి ఇలాంటి ప్రమాదం ఎదురవుతుందని ఎవరూ ఊహించలేదు. అయితే ప్రమాదంలో అతడికి ఎటువంటి గాయాలు కాకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ప్రమాద సమయంలో కారు వేగం చూసి అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా ఖంగితిని షాక్ కొట్టిన విధంగా చూస్తూ ఉండిపోయారు.
எங்கடா இங்க இருந்த பைக்-அ காணோம்..! அதிவேகத்தில் வந்த காரால் நடந்த விபத்து... நூலிழையில் உயிர் தப்பிய இளைஞர்... பதறவைக்கு சிசிடிவி காட்சி #Tuticorin | #Accident | #CCTV | #PolimerNews https://t.co/PTRfvKu0Mo
— Polimer News (@polimernews) October 11, 2026
Video credit.. Polimer News