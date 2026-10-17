న్యూఢిల్లీ: సౌదీ అరేబియాలోని తన పౌరులకోసం భారత్ కొత్త అడ్వైజరీని జారీ చేసింది. వైమానిక దాడుల సమయంలో ఇళ్లలోనే ఉండాలని, స్థానిక అధికారుల సూచనలను పాటించాలని, జరుగుతున్న సంఘటనలకు సంబంధించిన వీడియోలు లేదా వార్తలను ప్రచారం చేయకుండా ఉండాలని సూచించింది. పౌర మౌలిక సదుపాయాలపై హౌతీ తిరుగుబాటుదారుల డ్రోన్, క్షిపణి దాడులతో ఉద్రిక్తతలు పెరిగిన నేపథ్యంలో ఈ హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
కింగ్ ఖాలిద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై అక్టోబర్ 10న జరిగిన దాడిలో ఒక భారత జాతీయుడు మరణించగా, 11 మంది భారతీయులతో సహా పలువురు గాయపడ్డారు. గాయపడిన భారతీయుల్లో ఇద్దరు ఐసీయూలో, మరొకరు హై డిపెండెన్సీ యూనిట్, మరో నలుగురు జనరల్ వార్డులో చికిత్స పొందుతున్నారని, ఒకరు ఆçస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారని తెలిపింది.
అత్యవసరమైతేనే ప్రయాణం..
కింగ్ ఖాలిద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో విమాన కార్యకలాపాలు నిలిచిపోయాయి. దమ్మామ్, జెడా, మదీనా నుంచి విమానాలు అంతరాయాలతో నడుస్తున్నాయి. భారతీయ విమానయాన సంస్థలైన ఎయిర్ ఇండియా, ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్, అకాసా ఎయిర్, ఇండిగో నేటి వరకు సౌదీ అరేబియాకు, సౌదీ అరేబియా నుంచి విమాన సర్వీసులను నిలిపివేశాయి.
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సౌదీ అరేబియాను విడిచి వెళ్లాల్సిన భారత పౌరులు, పొరుగున ఉన్న గల్ఫ్ దేశాలైన ఖతార్, బహ్రెయిన్లోని విమానాశ్రయాల నుంచి ప్రయాణించవచ్చని, అయితే, వారు ఆయా దేశాల స్థానిక నిబంధనల ప్రకారం వీసాలు పొందాలని సూచించింది. విమానాలు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల గడువు ముగిసినా దేశంలోనే ఉండిపోవాల్సి వచ్చిన భారతీయులకు సౌదీ అధికారులు జరిమానాలు విధించబోరని తెలిపింది. అయితే, వీసాల గడువు ముగిసిన వారు విమానాలు అందుబాటులోకి రాగానే రాజ్యాన్ని విడిచి వెళ్లాలని సూచించింది.
కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు..
సౌదీ అరేబియాలోని భారతీయులకు సహా యం చేయడానికి రాయబార కార్యాలయం 24 గంటల కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేసి ంది. సౌదీ అరేబియా లోపల నుంచి కాల్స్ చేయడానికి +966–11–488469 లేదా టోల్–ఫ్రీ నంబర్ 8002471234 ద్వారా సంప్రదించవచ్చు. భారతీయులు +966– 536216082 వాట్సాప్ నంబర్ ద్వారా రాయబార కార్యాలయాన్ని సంప్రదించవచ్చు.
సౌదీలోని భారత పౌరులకు కొత్త అడ్వైజరీ
Oct 17 2026 6:19 AM | Updated on Oct 17 2026 6:19 AM
న్యూఢిల్లీ: సౌదీ అరేబియాలోని తన పౌరులకోసం భారత్ కొత్త అడ్వైజరీని జారీ చేసింది. వైమానిక దాడుల సమయంలో ఇళ్లలోనే ఉండాలని, స్థానిక అధికారుల సూచనలను పాటించాలని, జరుగుతున్న సంఘటనలకు సంబంధించిన వీడియోలు లేదా వార్తలను ప్రచారం చేయకుండా ఉండాలని సూచించింది. పౌర మౌలిక సదుపాయాలపై హౌతీ తిరుగుబాటుదారుల డ్రోన్, క్షిపణి దాడులతో ఉద్రిక్తతలు పెరిగిన నేపథ్యంలో ఈ హెచ్చరిక జారీ చేసింది.