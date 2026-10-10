ఢిల్లీకి బయలుదేరిన దీప్కే.. హైరేంజ్‌ అలర్ట్‌‌

ఢిల్లీలో నిరసనలు అప్డేట్స్..
అభిజీత్ దీప్కే కీలక వ్యాఖ్యలు..
- కేంద్ర ప్రభుత్వంపై దీప్కే విమర్శలు
- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దేశంలోని యువతను, ప్రజలను చూసి ఎందుకు భయపడుతున్నారు?
- రవాణా సేవల నిలిపివేత ఎందుకోసం?
- రైలు సేవలను, మెట్రో కార్యకలాపాలను ఎందుకు నిలిపివేశారని ఆయన ప్రశ్నించారు.
- ఇంటర్నెట్ నిలిపివేత, రహదారుల దిగ్బంధం వంటి చర్యలను ఆయన విమర్శించారు.
- జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి సైన్యాన్ని, నక్సల్స్ ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి CRPF బలగాలను ఢిల్లీకి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు.
- దేశ ప్రజలపైనే యుద్ధం చేయాలనుకుంటున్నారా అని ప్రధానమంత్రి మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాను ప్రశ్నించారు.
- జ్ఞానేశ్ కుమార్ కోసం ప్రజలపై పోలీసు, సైనిక బలగాలను ప్రయోగిస్తున్నారా అని ప్రశ్నించారు.
- ప్రజలు తమకు ఓటు వేయరనే భయంతోనే ప్రభుత్వం నిరసనలను అడ్డుకుంటోంది.
- రైళ్లలో ప్రయాణిస్తున్న వారిని అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారు.
- నిరసనల్లో పాల్గొనవద్దని కాలనీల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు.
- నిరసనల్లో పాల్గొనవద్దని ప్రజలకు చెప్పేందుకు పోలీసులు వారి ఇళ్లకు వెళ్తున్నారు.
- భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 19 ప్రకారం ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా, శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే హక్కు పౌరులకు ఉంది.
- ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో తనను అరెస్టు చేసినా లేదా అదుపులోకి తీసుకున్నా సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలిపారు.
- UAPA, NSA వంటి కఠినమైన చట్టాలను తనపై ప్రయోగించినా వెనక్కి తగ్గబోనని ప్రకటించారు.
- స్వేచ్ఛాయుత, నిష్పక్షపాత ఎన్నికల కోసం, దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడటం కోసం తమ పోరాటం కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు.
#WATCH | Mumbai: Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke says, "I wonder why the Prime Minister of this country is so afraid of the nation's youth and its people. What was the need to shut down all railway services? What was the need to halt all metro operations? They have cut off the internet and blocked the roads. They have brought the Army from J&K and deployed it in Delhi. They have summoned CRPF forces from Naxal-affected areas and deployed them in Delhi. Do Narendra Modi and Amit Shah want to wage war against the people of their own country? Is Gyanesh Kumar so dear to them that they would unleash their police and army forces upon their own citizens?..." He adds, "PM Modi is afraid; he fears that the people of this country will not vote for him after this. That is why, simply to cling to power, they are picking people up from trains. Announcements are being made in societies warning people not to join the protests. The Delhi Police is visiting homes, telling people not to participate in protests. But why shouldn't we? Protesting is our fundamental right. Article 19 grants us the fundamental right to protest in a democratic and peaceful manner, and that is exactly what we intend to do. When asked if he will be arrested upon reaching Delhi airport, he says, "If they want to detain or arrest me, let them go ahead. I am ready for it; let them arrest or detain me. It makes no difference to me. Invoke the UAPA, invoke the NSA—go ahead and do it. But we will keep fighting for free and fair elections and to save this country's democracy."
— ANI (@ANI) October 10, 2026
ఢిల్లీకి అబిజిత్ దీప్కే
- ముంబై నుంచి ఢిల్లీ బయలుదేరిన సీజేపీ అభిజిత్ దీప్కే
- ఢిల్లీలో మోహరించిన పోలీసులు, ప్రత్యేక బలగాలు
- ఎక్కడిక్కడే పోలీసుల తనిఖీలు
- కఠిన ఆంక్షలతో రాజధానిలో హైఅలర్ట్..
- ఉదయం 10 గంటలలోపు ఢిల్లీ చేరుకునే అవకాశం.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke leaves for Delhi ahead of the protest today at Jantar Mantar. https://t.co/ABZcekAlCS
— ANI (@ANI) October 10, 2026
- ‘ఎమర్జెన్సీ’ విధిస్తున్నారంటూ సీజేపీ నేతల విమర్శలు
- నిరసనకు అనుమతి నిరాకరించడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సీజేపీ నేతలు విమర్శించారు.
- నిర్బంధించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ వెనక్కి తగ్గబోమని అభిజీత్ దీప్కే ప్రకటించారు.
- ఢిల్లీ నిరసనపై ఉత్కంఠ
- జంతర్మంతర్ వద్ద నిరసన నేపథ్యంలో దేశ రాజధానిలో భద్రత కట్టుదిట్టం
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke leaves for Delhi ahead of the protest today at Jantar Mantar. https://t.co/EZVIGtq9Tx
— ANI (@ANI) October 10, 2026
దేశమంతా జంతర్మంతరే: సౌరవ్ దాస్
- రవాణాపై ఆంక్షలు విధించడాన్ని సీజేపీ కో-కన్వీనర్ సౌరవ్ దాస్ ప్రశ్నించారు.
- రైళ్లు, విమానాలు, బస్సులను ఎంతకాలం నిలిపివేస్తారని నిలదీశారు.
- ప్రభుత్వ చర్యలతో ఢిల్లీ మాత్రమే కాకుండా దేశమంతా నిరసన వేదికగా మారిందని వ్యాఖ్యానించారు.
- ఫోన్ నంబర్ లీక్ చేశారని ఆరోపణ
- ఢిల్లీ పోలీసులు తన ఫోన్ నంబర్ను బహిర్గతం చేశారని సౌరవ్ దాస్ ఆరోపించారు.
- దీంతో తనకు పెద్దఎత్తున ఫోన్ కాల్స్, వాట్సాప్ సందేశాలు వస్తున్నాయని తెలిపారు.
#WATCH | Delhi: The RAF has been deployed at Firoz Shah Road, Mandi House, ahead of the protest today at Jantar Mantar. https://t.co/3oGqIqwIUz
— ANI (@ANI) October 10, 2026
సెంట్రల్ ఢిల్లీలో లాక్డౌన్..
- సీజేపీ ధర్నాకు అనుమతి ఇవ్వని ఢిల్లీ పోలీసులు
- 30000 మంది కేంద్ర బలగాలతో భారీ భద్రత ఏర్పాట్లు
- సున్నితమైన ప్రాంతాలలో సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసిన పోలీసులు
- అర్ధరాత్రి నుంచి ఢిల్లీలో మొబైల్ ఇంటర్నెట్ సేవలు బంద్
- ఢిల్లీ నలుమూలల భారీగా మోహరించిన పోలీసులు
- దుకాణాలు, కార్యాలయాలు మూసివేత
- 57 మెట్రో స్టేషన్లు బంద్
- శాంతియుత నిరసనలకు జంతర్ మంతర్ కాకుండా ఆందోళనకు మరోచోట అనుమతి ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం
- హోటల్స్, పీజీ హాస్టల్స్ లో తనిఖీలు చేస్తున్న ఢిల్లీ పోలీసులు
- సెంట్రల్ ఢిల్లీలో సెక్షన్ 163 BNS యాక్ట్ అమలు
- ఢిల్లీలో ఎలాంటి నిరసనలకు ధర్నాలకు అనుమతి లేదంటూ పోలీసుల మైకులలో ప్రకటన
#WATCH | Delhi: Heavy security has been deployed, and barricades have been put up at the Jantar Mantar and Parliament Street areas ahead of the protest today. https://t.co/6yzKOiOw6b
— ANI (@ANI) October 10, 2026
ఢిల్లీలో హైఅలర్ట్..
- కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ(సీజేపీ) ఢిల్లీలో జంతర్మంతర్ వద్ద శనివారం భారీ ధర్నాకు పిలుపు
- అన్ని వర్గాల ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా తరలివచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని విజ్ఞప్తి
- ‘నీట్’పేపర్ లీక్ విషయంలో సీజేపీ ఆందోళన సందర్భంగా ఎదురైన అనుభవంతో పోలీసులు కఠిన ఆంక్షలు
- జంతర్మంతర్ వద్ద శనివారం ధర్నాకు ఎలాంటి అనుమతి లేదని తేల్చిచెప్పారు.
#WATCH | Delhi: Security tightened, and barricades put up at Jantar Mantar ahead of the protest today. https://t.co/9CcWs0nzZO
— ANI (@ANI) October 10, 2026
అన్నీ బంద్..
- ఎస్ఐఆర్ ఓటర్ల జాబితా సవరణపై ప్రతిపక్షాల ఆందోళన.
- ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను రద్దు చేయాలని ప్రతిపక్షాల డిమాండ్.
- ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్.
- జంతర్మంతర్ వద్ద సీజేపీ, విద్యార్థి సంఘాల నిరసనకు పిలుపు.
- నిరసనకు అనుమతి నిరాకరించిన ఢిల్లీ పోలీసులు.
- ఢిల్లీలో భారీగా భద్రతా బలగాల మోహరింపు.
- నగర సరిహద్దులు, రైల్వే స్టేషన్లు, బస్ టెర్మినళ్ల వద్ద విస్తృత తనిఖీలు.
- ఢిల్లీలో మెట్రో స్టేషన్ల మూసివేత.
- న్యూఢిల్లీ, హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ స్టేషన్లకు వచ్చే కొన్ని రైళ్ల రద్దు.
- ఢిల్లీలో విద్యా సంస్థల మూసివేత, పరీక్షలు, క్రీడా కార్యక్రమాల వాయిదా.
- హోటళ్లు, లాడ్జీల బుకింగ్లపై ఆంక్షలు.
- నగరంలోకి ప్రవేశించే వాహనాల తనిఖీలు ముమ్మరం.
- నిరసనకు సంబంధించిన సోషల్ మీడియా ప్రచారంపై పోలీసుల నిఘా.
- జంతర్మంతర్ పరిసరాల్లో మొబైల్ ఇంటర్నెట్ సేవల నిలిపివేతపై ప్రకటన.
- న్యూఢిల్లీ జిల్లాను 20 భద్రతా జోన్లుగా విభజించిన పోలీసులు.
- ఢిల్లీకి నిరసనకారులు రాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్రాల డీజీపీలకు కేంద్ర హోంశాఖ సూచన.
- ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు, రవాణా ఆంక్షల నేపథ్యంలో ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం.