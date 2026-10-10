 ఢిల్లీకి బయలుదేరిన దీప్కే.. హైరేంజ్‌ అలర్ట్‌‌ | Delhi CJP protest And Police Action Live Updates | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఢిల్లీకి బయలుదేరిన దీప్కే.. హైరేంజ్‌ అలర్ట్‌‌

Oct 10 2026 7:02 AM | Updated on Oct 10 2026 8:01 AM

Delhi CJP protest And Police Action Live Updates

ఢిల్లీలో నిరసనలు అప్‌డేట్స్‌.. 

అభిజీత్ దీప్కే కీలక వ్యాఖ్యలు..

  • కేంద్ర ప్రభుత్వంపై దీప్కే విమర్శలు
  • ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దేశంలోని యువతను, ప్రజలను చూసి ఎందుకు భయపడుతున్నారు?
  • రవాణా సేవల నిలిపివేత ఎందుకోసం?  
  • రైలు సేవలను, మెట్రో కార్యకలాపాలను ఎందుకు నిలిపివేశారని ఆయన ప్రశ్నించారు.
  • ఇంటర్నెట్ నిలిపివేత, రహదారుల దిగ్బంధం వంటి చర్యలను ఆయన విమర్శించారు.
  • జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి సైన్యాన్ని, నక్సల్స్ ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి CRPF బలగాలను ఢిల్లీకి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు.
  • దేశ ప్రజలపైనే యుద్ధం చేయాలనుకుంటున్నారా అని ప్రధానమంత్రి మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాను ప్రశ్నించారు.
  • జ్ఞానేశ్ కుమార్ కోసం ప్రజలపై పోలీసు, సైనిక బలగాలను ప్రయోగిస్తున్నారా అని ప్రశ్నించారు.
  • ప్రజలు తమకు ఓటు వేయరనే భయంతోనే ప్రభుత్వం నిరసనలను అడ్డుకుంటోంది.
  • రైళ్లలో ప్రయాణిస్తున్న వారిని అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారు.
  • నిరసనల్లో పాల్గొనవద్దని కాలనీల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు.
  • నిరసనల్లో పాల్గొనవద్దని ప్రజలకు చెప్పేందుకు పోలీసులు వారి ఇళ్లకు వెళ్తున్నారు.
  • భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 19 ప్రకారం ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా, శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే హక్కు పౌరులకు ఉంది.
  • ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో తనను అరెస్టు చేసినా లేదా అదుపులోకి తీసుకున్నా సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలిపారు.
  • UAPA, NSA వంటి కఠినమైన చట్టాలను తనపై ప్రయోగించినా వెనక్కి తగ్గబోనని ప్రకటించారు.
  • స్వేచ్ఛాయుత, నిష్పక్షపాత ఎన్నికల కోసం, దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడటం కోసం తమ పోరాటం కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు.
     

 

ఢిల్లీకి అబిజిత్‌ దీప్కే

  • ముంబై నుంచి ఢిల్లీ బయలుదేరిన సీజేపీ అభిజిత్‌ దీప్కే
  • ఢిల్లీలో మోహరించిన పోలీసులు, ప్రత్యేక బలగాలు
  • ఎక్కడిక్కడే పోలీసుల తనిఖీలు
  • కఠిన ఆంక్షలతో రాజధానిలో హైఅలర్ట్‌.. 
  • ఉదయం 10 గంటలలోపు ఢిల్లీ చేరుకునే అవకాశం.
  • ‘ఎమర్జెన్సీ’ విధిస్తున్నారంటూ సీజేపీ నేతల విమర్శలు
  • నిరసనకు అనుమతి నిరాకరించడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సీజేపీ నేతలు విమర్శించారు.
  • నిర్బంధించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ వెనక్కి తగ్గబోమని అభిజీత్‌ దీప్కే ప్రకటించారు.
  • ఢిల్లీ నిరసనపై ఉత్కంఠ
  • జంతర్‌మంతర్‌ వద్ద నిరసన నేపథ్యంలో దేశ రాజధానిలో భద్రత కట్టుదిట్టం


దేశమంతా జంతర్‌మంతరే: సౌరవ్‌ దాస్‌

  • రవాణాపై ఆంక్షలు విధించడాన్ని సీజేపీ కో-కన్వీనర్‌ సౌరవ్‌ దాస్‌ ప్రశ్నించారు.
  • రైళ్లు, విమానాలు, బస్సులను ఎంతకాలం నిలిపివేస్తారని నిలదీశారు.
  • ప్రభుత్వ చర్యలతో ఢిల్లీ మాత్రమే కాకుండా దేశమంతా నిరసన వేదికగా మారిందని వ్యాఖ్యానించారు.
  • ఫోన్‌ నంబర్‌ లీక్‌ చేశారని ఆరోపణ
  • ఢిల్లీ పోలీసులు తన ఫోన్‌ నంబర్‌ను బహిర్గతం చేశారని సౌరవ్‌ దాస్‌ ఆరోపించారు.
  • దీంతో తనకు పెద్దఎత్తున ఫోన్‌ కాల్స్‌, వాట్సాప్‌ సందేశాలు వస్తున్నాయని తెలిపారు.

 

సెంట్రల్‌ ఢిల్లీలో లాక్‌డౌన్‌..

 

  • సీజేపీ ధర్నాకు అనుమతి ఇవ్వని ఢిల్లీ పోలీసులు
  • 30000 మంది కేంద్ర బలగాలతో భారీ భద్రత ఏర్పాట్లు
  • సున్నితమైన ప్రాంతాలలో సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసిన పోలీసులు
  • అర్ధరాత్రి నుంచి ఢిల్లీలో మొబైల్ ఇంటర్నెట్ సేవలు బంద్
  • ఢిల్లీ నలుమూలల భారీగా మోహరించిన పోలీసులు
  • దుకాణాలు,  కార్యాలయాలు మూసివేత
  • 57 మెట్రో స్టేషన్లు బంద్
  • శాంతియుత నిరసనలకు జంతర్ మంతర్ కాకుండా ఆందోళనకు మరోచోట అనుమతి ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం
  • హోటల్స్, పీజీ హాస్టల్స్ లో తనిఖీలు చేస్తున్న ఢిల్లీ పోలీసులు
  • సెంట్రల్ ఢిల్లీలో సెక్షన్ 163 BNS యాక్ట్ అమలు
  • ఢిల్లీలో ఎలాంటి నిరసనలకు ధర్నాలకు అనుమతి లేదంటూ పోలీసుల మైకులలో ప్రకటన

 

 

ఢిల్లీలో హైఅలర్ట్‌.. 

  • కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ(సీజేపీ) ఢిల్లీలో జంతర్‌మంతర్‌ వద్ద శనివారం భారీ ధర్నాకు పిలుపు
  • అన్ని వర్గాల ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా తరలివచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని విజ్ఞప్తి
  • ‘నీట్‌’పేపర్‌ లీక్‌ విషయంలో సీజేపీ ఆందోళన సందర్భంగా ఎదురైన అనుభవంతో పోలీసులు కఠిన ఆంక్షలు
  • జంతర్‌మంతర్‌ వద్ద శనివారం ధర్నాకు ఎలాంటి అనుమతి లేదని తేల్చిచెప్పారు.

 


అన్నీ బంద్‌.. 

 

  • ఎస్‌ఐఆర్‌ ఓటర్ల జాబితా సవరణపై ప్రతిపక్షాల ఆందోళన.
  • ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రక్రియను రద్దు చేయాలని ప్రతిపక్షాల డిమాండ్‌.
  • ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్‌ జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్‌.
  • జంతర్‌మంతర్‌ వద్ద సీజేపీ, విద్యార్థి సంఘాల నిరసనకు పిలుపు.
  • నిరసనకు అనుమతి నిరాకరించిన ఢిల్లీ పోలీసులు.
  • ఢిల్లీలో భారీగా భద్రతా బలగాల మోహరింపు.
  • నగర సరిహద్దులు, రైల్వే స్టేషన్లు, బస్‌ టెర్మినళ్ల వద్ద విస్తృత తనిఖీలు.
  • ఢిల్లీలో మెట్రో స్టేషన్ల మూసివేత.
  • న్యూఢిల్లీ, హజ్రత్‌ నిజాముద్దీన్‌ స్టేషన్లకు వచ్చే కొన్ని రైళ్ల రద్దు.
  • ఢిల్లీలో విద్యా సంస్థల మూసివేత, పరీక్షలు, క్రీడా కార్యక్రమాల వాయిదా.
  • హోటళ్లు, లాడ్జీల బుకింగ్‌లపై ఆంక్షలు.
  • నగరంలోకి ప్రవేశించే వాహనాల తనిఖీలు ముమ్మరం.
  • నిరసనకు సంబంధించిన సోషల్‌ మీడియా ప్రచారంపై పోలీసుల నిఘా.
  • జంతర్‌మంతర్‌ పరిసరాల్లో మొబైల్‌ ఇంటర్నెట్‌ సేవల నిలిపివేతపై ప్రకటన.
  • న్యూఢిల్లీ జిల్లాను 20 భద్రతా జోన్లుగా విభజించిన పోలీసులు.
  • ఢిల్లీకి నిరసనకారులు రాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్రాల డీజీపీలకు కేంద్ర హోంశాఖ సూచన.
  • ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపులు, రవాణా ఆంక్షల నేపథ్యంలో ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ సక్సెస్‌ మీట్‌( ఫొటోలు)
photo 2

బ్లాక్ డ్రెస్‌లో విష్ణుప్రియ భీమినేని గ్లామర్.. (ఫోటోలు)
photo 3

హ్యాపీ బర్త్ డే లక్కూ.. స్పెషల్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : ఆర్చరీ ప్రీమియర్ లీగ్ రెండో సీజన్ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

విజయ్ దేవరకొండ ‘రణబాలి’ సినిమా HD స్టిల్స్‌

Video

View all
Venkat Reddy Sensational Comments On EVM Tampering In AP 1
Video_icon

జ్ఞానేష్, ముకేశ్ మధ్యలో బాబు.. ఎక్కడో తేడా కొడుతుంది సీనా..
Botsa Satyanarayana Comments Chandrababu Over Price Of Essential Commodities 2
Video_icon

ఇక నువ్వు మారవా బాబు..! బాబుపై విరుచుకుపడ్డ బొత్స
CJP Protest Delhi Under Heavy Police Security At Jantar Mantar 3
Video_icon

జంతర్ మంతర్ వద్ద ఉద్రిక్తత.. ఢిల్లీ మొత్తం పోలీసుల నిఘాలో
Panama Rocked By Powerful Earthquake 4
Video_icon

పనామాలో భూకంప బీభత్సం.. వరుస ప్రకంపనలతో జనం పరుగులు..
BJP Leaders Serious Comments On TV5 Murthy 5
Video_icon

TV5 మూర్తిపై బీజేపీ సీరియస్
Advertisement
 