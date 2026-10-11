ఢిల్లీ ధర్నాలో వాళ్ల ముసుగులో వీళ్లు అమ్మాయిలపై దాడులు

న్యూఢిల్లీ: అక్టోబర్ 10న జరిగిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) నిరసనలో అమ్మాయిలు, మహిళలు, ఇతర విద్యార్థులపై దాడికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నలుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తాము హిందూ రక్షా దళ్కు చెందినవారమని చెప్పుకున్న ఈ వ్యక్తులు.. ఆ ముసుగులో డీడీయూ మార్గ్లో నిరసనకారులను కొట్టడం, మహిళలను తోసివేయడం వంటి చర్యలకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు ఆదివారం వెల్లడించారు.
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ కావడంతో పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. అరెస్టయిన వారిని రమణ్ సైనీ (50), వివేకానంద్ అలియాస్ వివేక్ (32), కపిల్ కుమార్ (27), రవీందర్ సింగ్ అలియాస్ గోవింద్ హిందూ (35)గా గుర్తించినట్లు సీనియర్ పోలీసు అధికారి తెలిపారు.
కమలా మార్కెట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని డీడీయూ మార్గ్లో ఈ ఘటన జరిగినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కొందరు యువ విద్యార్థులపై దాడి చేయడం, మహిళలను బలవంతంగా తోసివేయడం వీడియోలో కనిపించింది. ఈ ఘటన జరిగిన సమయంలో అక్కడ ఓ పోలీసు సిబ్బంది కూడా ఉన్నట్లు వీడియోలో కనిపిస్తోంది.
నిరసన మొదటి రోజున విద్యార్థులు దేశ రాజధానిలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో గుమిగూడేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలో ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లోని గ్రూపుల్లో చక్కర్లు కొట్టినట్లు పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే, తొలుత ఘటన జరిగిన కచ్చితమైన ప్రదేశాన్ని గుర్తించలేకపోయారు. నిరసన నేపథ్యంలో నగరవ్యాప్తంగా భద్రతా ఏర్పాట్లు, తనిఖీలు చేపట్టిన సమయంలో సిబ్బంది ఆ ప్రాంతాన్ని గుర్తించినట్లు వెల్లడించాయి.
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అధికారిక ఫిర్యాదు అందకపోయినా..
ఈ ఘటనపై తమకు ఎలాంటి అధికారిక ఫిర్యాదు అందలేదని పోలీసులు తెలిపారు. అయినప్పటికీ, వీడియో తమ దృష్టికి రావడం, నిందితులు ఢిల్లీ-జాతీయ రాజధాని ప్రాంతం నుంచి వెళ్లిపోయే అవకాశం ఉందన్న విశ్వసనీయ సమాచారం అందడంతో పోలీసులు స్వయంగా కేసును పరిగణనలోకి తీసుకుని చర్యలు చేపట్టారు. నలుగురిని గుర్తించి అరెస్టు చేసినట్లు సీనియర్ అధికారి వెల్లడించారు.
ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలంటూ, ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్)కు వ్యతిరేకంగా సీజేపీ నిరసన చేపట్టింది. ఈ ఆందోళనల సందర్భంగా ఢిల్లీలో పలుచోట్ల నిరసనకారులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వేలాది మందిని నిర్బంధించినట్లు వార్తలు వెలువడ్డాయి.
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను భారత యువజన కాంగ్రెస్, అఖిల భారత విద్యార్థి సంఘం (ఏఐఎస్ఏ), సీజేపీకి సంబంధించిన సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాలు కూడా పంచుకున్నాయి. దాడి ఘటనపై తదుపరి పోలీసు చర్యలు, నిరసనల సమయంలో భద్రతా సిబ్బంది వ్యవహరించిన తీరుపై విచారణ ఎలా సాగుతుందన్నది కీలకంగా మారింది.
POLICE ACTION Taking suo motu cognizance of a video circulating on social media showing four men allegedly assaulting a male protester, Delhi Police, PS Kamla Market, acted promptly and initiated legal proceedings. All four individuals involved have been identified and traced. Further legal action is underway in accordance with the law. Delhi Police remains committed to taking appropriate action against incidents of violence and ensuring that complaints of such nature are dealt with promptly. #DPUpdates
— Delhi Police (@DelhiPolice) October 11, 2026