 ఎమ్మెస్‌ సుబ్బులక్ష్మి పాత్ర చేయాలనుకున్నాను: విద్యాబాలన్‌ | Vidya Balan reveals why she missed the MS Subbulakshmi biopic | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎమ్మెస్‌ సుబ్బులక్ష్మి పాత్ర చేయాలనుకున్నాను: విద్యాబాలన్‌

Oct 17 2026 3:55 AM | Updated on Oct 17 2026 3:56 AM

Vidya Balan reveals why she missed the MS Subbulakshmi biopic

వెండితెరపై ప్రఖ్యాత గాయని ఎమ్మెస్‌ సుబ్బులక్ష్మిగా తాను నటించే అవకాశాన్ని కోల్పోవడం తనను చాలా నిరుత్సాహపరిచిందని విద్యాబాలన్‌ తెలిపారు. ఎమ్మెస్‌ సుబ్బులక్ష్మిగా కనిపించేలా విద్యాబాలన్‌ రెండేళ్ల క్రితం ఓ ఫోటోషూట్‌ చేయించుకున్నారు. ఎమ్మెస్‌ సుబ్బులక్ష్మి 108వ జయంతి సందర్భంగా ఆ ఫోటోలను సోషల్‌ మీడియా మాధ్యమాల వేదికగా ఆమె షేర్‌ చేశారు కూడా. 

దీంతో ఎమ్మెస్‌ సుబ్బులక్ష్మిగా విద్యాబాలన్‌ నటించనున్నారనే వార్తలు ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. తాజాగా ఈ ఫోటో షూట్‌ వెనక ఉన్న ఆసక్తకరమైన విషయాలను విద్యా బాలన్‌ ఓ ఆంగ్ల మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. ‘‘చిన్నప్పట్నుంచి ఎమ్మెస్‌ సుబ్బులక్ష్మిగారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. మా ఇంట్లో ఆమె సుప్రభాతంతో ఆ రోజు మొదలవుతుంది. ఆమె గురించి నాకు కొన్ని విషయాలు కూడా తెలుసు. 2012–2014 మధ్య కాలంలో ఎమ్మెస్‌ సుబ్బులక్ష్మిగారి జీవితంపై రాజీవ్‌ మీనన్‌ (సినిమాటోగ్రాఫర్‌–దర్శకుడు) ఓ స్క్రిప్ట్‌ సిద్ధం చేశారు. కానీ మాకు అనుమతులు లభించని కారణంగా ఈ చిత్రం చేయడానికి మాకు సాధ్యపడలేదు. ఆ అవకాశాన్ని కోల్పోవడం అనేది నా హృదయాన్ని ముక్కలు చేసింది. 

చాలా నిరుత్సాహపడ్డాను. ఇదే విషయాన్ని మా కాస్ట్యూమ్‌ డిజైనర్‌ అను పార్థసారథికి చెప్పాను. ఓ రోజు   అను ఓ కొత్త ఆలోచనతో నా దగ్గరకు వచ్చింది. ఎమ్మెస్‌ సుబ్బులక్ష్మిలా మనం ఫొటోషూట్‌ చేద్దామని చెప్పింది. నేను సరే అన్నాను. అలా ఆ ఫొటోషూట్‌ చేశాం. ఎమ్మెస్‌ సుబ్బులక్ష్మి 108వ జయంతి సందర్భంగా ఆమెకు నివాళిగా ఈ ఫోటోలను రిలీజ్‌ చేస్తే, మంచి స్పందన లభించింది. ఎమ్మెస్‌ సుబ్బులక్ష్మిగారిలా నటిస్తారా? అంటూ నాకు ఏడు అవకాశాలు వచ్చాయి. మీ దగ్గర సరైన అనుమతులు ఉంటేనే నన్ను సంప్రదించండి అని వారితో చెప్పాను’’ అని తెలిపారు విద్యా బాలన్‌.  

ఈ సంగతి ఇలా ఉంచితే... ఎమ్మెస్‌ సుబ్బులక్ష్మి జీవితం ఆధారంగా ‘ఎమ్మెస్‌: ఏ లెగసీ ఆన్‌ స్క్రీన్‌’ అనే బయోపిక్‌ రూ΄÷ందుతోంది. ఈ చిత్రంలో ఎమ్మెస్‌ సుబ్బులక్ష్మిగా హీరోయిన్‌ రష్మికా మందన్నా నటిస్తుండగా, ఈ చిత్రానికి గౌతమ్‌ తిన్ననూరి      దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'ఇట్లు అర్జున'కి అండగా కింగ్ నాగార్జున (ఫొటోలు)
photo 2

ఇంట్లో అమ్మవారి పూజ చేసిన డైరెక్టర్ మారుతి (ఫొటోలు)
photo 3

తమిళనాడులోని దేవాలయాలన్నీ తిరిగేస్తున్న సింగర్ సునీత (ఫొటోలు)
photo 4

'సలార్' పృథ్వీరాజ్ బర్త్ డే.. లవ్లీ ఫొటోలు షేర్ చేసిన భార్య
photo 5

'జైలర్ 2' కటానా గర్ల్.. ఫొటోలు షేర్ చేసిన నటి

Video

View all
Koppula Sambhaiah About Municipal Election Nomination 1
Video_icon

ఎన్ని కుట్రలు చేసినా నామినేషన్లు వేసి తీరుతాం
Anchor Eshwar SENSATIONAL Reaction On TDP Rowdies Attack On MP Mithun Reddy 2
Video_icon

బీహార్ తలదించుకునేలా ఏపీ లో రెడ్ బుక్ అరాచకాలు
Mithun Reddy,Bhumana karunakar Reddy MASS WARNING To Nara Lokesh 3
Video_icon

లోకేష్ ఈ రోజుని గుర్తు పెట్టుకుంటున్నాం... మిథున్ రెడ్డి, భూమన మాస్ వార్నింగ్
Who Is 7th Week Captain BIGG BOSS 10 Telugu Leaks 4
Video_icon

BIGG BOSS లీక్స్.. ఈ వీక్ CAPTAIN అతనే..?
Jailer 2 Cast Remunerations Revealed 5
Video_icon

షాకిస్తోన్న జైలర్ 2... రజనీ రెమ్యునరేషన్ తో 4 సినిమాలు..!
Advertisement
 