 మరోసారి హిట్‌ కాంబో రిపీట్‌.. రజనీ కొత్త సినిమాలో నయనతార | Rajinikanth Nayanthara Dharman Movie Update | Sakshi
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Dharman Movie: రజనీ కొత్త సినిమాలో నయనతార

Oct 25 2026 9:10 PM | Updated on Oct 25 2026 9:11 PM

Rajinikanth Nayanthara Dharman Movie Update

సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన సెన్సేషనల్ సీక్వెల్ ‘జైలర్ 2’ బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లతో దుమ్మురేపుతోంది. ఈ  జోష్‌లోనే రజనీకాంత్ తన తర్వాత ప్రాజెక్ట్‌ను శరవేగంగా పట్టాలెక్కించారు. రజనీకాంత్‌ హీరోగా వస్తున్న మరో చిత్రం ‘ధర్మన్‌’. దీనిపై కూడా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ సినిమాలో లేడీ సూపర్‌స్టార్‌ నయనతార కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నట్లు చిత్ర బృందం తాజాగా వెల్లడించింది. దీంతో వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌ మరోసారి వెండితెరపై సందడి చేయనుందనే చర్చ మొదలైంది.

‘ధర్మన్‌’తో మరోసారి
గతంలో రజినీకాంత్‌, నయనతార కలిసి నటించిన పలు చిత్రాలు ప్రేక్షకులను అలరించాయి. ఇప్పుడు ‘ధర్మన్‌’తో మరోసారి జతకట్టనున్నారనే వార్త అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. అయితే ఇందులో నయనతార పాత్ర ఎలా ఉండబోతోంది? కథలో ఆమె ప్రాధాన్యం ఎంత? అనే విషయాలపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

యువ దర్శకుడు అరుణ్‌ మాతేశ్వరన్‌ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. కమల్‌ హాసన్‌ నిర్మాణం, అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై అంచనాలను పెంచుతున్నాయి. రజినీకాంత్‌ స్టైల్‌, నయనతార నటన, అనిరుధ్‌ సంగీతం ఈ చిత్రానికి ప్రధాన ఆకర్షణలుగా నిలుస్తాయా అనేది చూడాలి. 

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