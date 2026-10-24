 సినిమా కోసం కాలేజీకి సెలవా?.. నెటిజన్స్‌ ఫైర్‌! | Netizens Troll On Management Of Malla Reddy University For Declare Holiday For Adarsha Kutumbam Movie | Sakshi
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సినిమా కోసం కాలేజీకి సెలవా?.. నెటిజన్స్‌ ఫైర్‌!

Oct 24 2026 2:24 PM | Updated on Oct 24 2026 2:39 PM

Netizens Troll On Management Of Malla Reddy University For Declare Holiday For Adarsha Kutumbam Movie

విద్యా సంస్థలకు కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి. ఉండాలి కూడా. ఎందుకంటే.. భవిష్యత్తు తరాలను తీర్చిదిద్దే బాధ్యత వాటిపైనే ఉంటుంది. అలాంటి విద్యా సంస్థలు స్వతంత్రంగా, విద్యార్థుల భవిష్యత్తే లక్ష్యంగా పనిచేయాలి. రాజకీయాలకు, ఇతరత్రా జోక్యాలకు దూరంగా ఉండాలి. కానీ ప్రస్తుతం విద్యా వ్యవస్థలో పరిస్థితులు అందుకు భిన్నంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు రాజకీయ కార్యక్రమాలకు వేదికలుగా మారుతున్నాయనే విమర్శలు ఎదుర్కొన్న విద్యా సంస్థలు.. ఇప్పుడు సినిమా ఈవెంట్లకు కూడా అడ్డాలుగా మారుతున్నాయి. ఇంతటితో ఆగకుండా.. ఏకంగా ఓ సినిమా కోసం కాలేజీకి సెలవు ప్రకటించడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

త్రివిక్రమ్‌ దర్శకత్వంలో విక్టరీ వెంకటేశ్‌  హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం ‘ఆదర్శ కుటుంబం’. అక్టోబర్‌ 30న ఈ చిత్రం రిలీజ్‌ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ని హైదరాబాద్‌ మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆవరణలో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మల్లారెడ్డి విద్యాసంస్థల వైస్‌  చైర్మన్‌, మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి కోడలు ప్రీతిరెడ్డి తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో తీవ్ర చర్చకు దారి తీసింది. సినిమా రిలీజ్‌ సందర్భంగా అక్టోబర్‌ 30న కాలేజీకి హాలీడే ప్రకటించారు. 

సినిమా కోసం సెలవు ఏంటి?
ప్రితిరెడ్డి తీసుకున్న నిర్ణయంపై సోషల్‌ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఒక సినిమా కోసం సెలవు ఇవ్వడం ఏంటని నెటిజన్స్‌  ఫైర్‌ అవుతున్నారు. ‘కాలేజీలా లేక సినిమా ప్రమోషన్ ఏజెన్సీలా?’ అంటూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌, ఎక్స్‌లో పెద్ద ఎత్తున్న పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఇలాంటి నిర్ణయాలు విద్యావ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తాయని, భవిష్యత్తులో ఇదొక సంప్రదాయంగా మారే ప్రమాదమూ లేకపోలేదనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి.

 

 ‘ఇది నిజంగా విద్యాసంస్థేనా? ప్రతి వారం ఏదో ఒక సినిమా ప్రమోషనల్ ఈవెంట్ నిర్వహించడం, ఆ తర్వాత సినిమా విడుదలల కోసం సెలవులు ప్రకటించడం చూస్తుంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంది. కాలేజీ జీవితంలో సరదా, వినోదం ఉండటాన్ని నేను తప్పుపట్టడం లేదు. కానీ, ఇదంతా క్రమంగా విద్యా వాతావరణం కంటే ప్రీతి రెడ్డి ప్రచార కార్యక్రమాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తోంది.

 

తమ పిల్లలను ఈ కాలేజీలో చేర్పించే ముందు తల్లిదండ్రులు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించాలి. విద్యాసంస్థకు మొదటి ప్రాధాన్యం విద్య, విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కావాలి. అంతేకానీ, అంతులేని ప్రచార ఆర్భాటాలు, పబ్లిసిటీ స్టంట్స్‌ కాదు’అని ఓ నెటిజన్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. 

కాలేజీలు చదువు చెప్పడానికా? సినిమా ప్రమోషన్ల కోసమా? ఇలాంటి కాలేజీల్లోనా మన పిల్లల్ని చదివించేది ? ప్రభుత్వం మల్లారెడ్డి కాలేజీ యాజమని పై చర్యలు తీసుకోదా ? అని మరో నెటిజన్‌  ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించాడు. 

 

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