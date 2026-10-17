తనూశ్రీ ఆరోపణలు.. స్పందించిన నానా పటేకర్‌ కుమారుడు

బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు నానా పటేకర్ మరణం తర్వాత నటి తనూశ్రీ దత్తా చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆయన కుమారుడు మల్హార్ పటేకర్ స్పందించారు. పేరు ప్రస్తావించకుండానే ఆమె వ్యాఖ్యలకు సమాధానమిచ్చారు. అలాగే తన తల్లిదండ్రుల బంధంపై వస్తున్న పుకార్లను ఖండించారు.
కేసు ఎప్పుడో ముగిసింది..
తనూశ్రీ దత్తా చేసిన ఆరోపణలపై మల్హార్ మాట్లాడుతూ.. సంబంధిత కేసు ఎప్పుడో ముగిసిందని, న్యాయస్థానం నుంచి స్పష్టత వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ కొందరు అదే విషయాన్ని పదేపదే ప్రస్తావిస్తున్నారని అన్నారు. అలాంటి వారికి తానేమీ చెప్పదలుచుకోలేదని, నిజం ఎప్పటికీ నిజంగానే ఉంటుందని, దేవుడు వారికి మంచి చేయాలని వ్యాఖ్యానించారు.
కాగా, 2018లో ‘హార్న్ ఓకే ప్లీజ్’ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో నానా పటేకర్ తనను లైంగికంగా వేధించారని తనూశ్రీ దత్తా ఆరోపించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ వ్యవహారం అప్పట్లో బాలీవుడ్లో మీటూ ఉద్యమానికి మరింత ప్రాధాన్యం తీసుకొచ్చింది. నానా పటేకర్తో పాటు కొరియోగ్రాఫర్ గణేశ్ ఆచార్య, చిత్ర నిర్మాతపైనా ఆమె ఆరోపణలు చేశారు. నానా పటేకర్ మరణం తర్వాత కూడా ఈ అంశంపై తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు.
(ఇదీ చదవండి: ‘గరివిడి లక్ష్మి’మూవీ రివ్యూ అండ్ రేటింగ్)
తల్లిదండ్రుల బంధంపై..
తన తల్లిదండ్రులు నానా పటేకర్, నీలకాంతి పటేకర్ మధ్య సంబంధాలపై వస్తున్న వార్తలను కూడా మల్హార్ ఖండించారు. సోషల్ మీడియాలో కుటుంబ ఫొటోలు పంచుకోనంత మాత్రాన తమ మధ్య అనుబంధం లేదని భావించకూడదన్నారు. తాను ప్రేమానురాగాల మధ్య పెరిగానని, తన తల్లిదండ్రులు తనకు మంచి బాల్యాన్ని అందించారని తెలిపారు. వారి మధ్య దాదాపు 38-39 ఏళ్ల అనుబంధం ఉందని, బయటకు కనిపించే విషయాలన్నీ వాస్తవాలు కావని పేర్కొన్నారు.
సామాజిక సేవే సంతోషాన్నిచ్చింది..
ఇటీవలి కాలంలో నానా పటేకర్ సామాజిక సేవకు ఎక్కువ సమయం కేటాయించారని మల్హార్ తెలిపారు. కశ్మీర్లో పాఠశాలల ఏర్పాటుకు కృషి చేయడంతో పాటు రైతులకు సహాయం చేసే కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారని వెల్లడించారు. ఇవే ఆయనకు ప్రశాంతతను, సంతోషాన్ని ఇచ్చాయని చెప్పారు. ఇకపై తండ్రి చేపట్టిన సేవా కార్యక్రమాలను కొనసాగించడం తన బాధ్యతగా భావిస్తున్నానని పేర్కొన్నారు.
దాదాపు ఐదు దశాబ్దాల సినీ ప్రయాణంలో నానా పటేకర్ ‘పరిందా’, ‘క్రాంతివీర్’, ‘అగ్ని సాక్షి’, ‘యశ్వంత్’, ‘అబ్ తక్ ఛప్పన్’, ‘వెల్కమ్’, ‘రాజ్నీతి’ వంటి చిత్రాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ఆయన నటనతో పాటు సామాజిక సేవ కూడా ప్రజల మదిలో నిలిచిపోయింది.
(ఇదీ చదవండి: బిగ్బాస్లో త్రిగుణ్ వెన్నుపోటు.. కెప్టెన్గా రాంప్రసాద్!)