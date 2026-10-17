 ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు కన్నుమూత | Music Director Deva Passed Away | Sakshi
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విషాదం.. ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు కన్నుమూత

Oct 17 2026 11:39 AM | Updated on Oct 17 2026 11:51 AM

Music Director Deva Passed Away

చిత్రపరిశ్రమలో విషాదం నెలకొంది. ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు దేవ(75) కన్నుమూశారు. గుండెపోటుతో ఆయన మరణించినట్లు తెలుస్తోంది. శనివారం ఉదయం తన ఇంట్లో ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోవడంతో చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే ఆయన మరణించినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. దేవ పూర్తిపేరు  దేవనేశన్ చొక్కలింగం. తమిళ్‌తో పాటు తెలుగులోనూ పలు సినిమాలకు సంగీతం అందించాడు. తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఆయన సంగీతం అందించిన చిత్రాల్లో ‘తొలిప్రేమ’, ‘మాస్టర్’, ‘ఆటోడ్రైవర్’, ‘ప్రేమలేఖ’, ‘భాషా’, ‘పంచతంత్రం’, ‘నాగ’ వంటి సినిమాలు ఉన్నాయి. 36 ఏళ్లకు పైగా సినీ ప్రస్థానంలో 400 పైగా సినిమాలకు సంగీతం అందించారు. 

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