కామెడీ ఎంటర్టైనర్ ‘దొంగ నా కొడుకు’తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు మౌళి. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం నవంబర్ 13న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా టీజర్ను విడుదల చేశారు. ఈ సినిమాలో ప్రముఖ నటి రజిత పాల్గొని మూవీ అవకాశాలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
హీరోయిన్ పాత్రలు కావాలని కోరుకోవడం లేదు
సీనియర్ మగ నటులకు ప్రతి సినిమాలోనూ వరుసగా అవకాశాలు వస్తుంటే.. అదే వయసున్న నటీమణులను మాత్రం రెగ్యులర్గా కనిపించే ముఖాలంటూ పక్కన పెడుతున్నారని డైరెక్టర్లను ప్రశ్నించారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
‘హీరోయిన్ పాత్రలు కావాలని కోరుకోవడం లేదు. ‘A’ కేటగిరీలో ఉన్న నదియా, ఖుష్బూ వంటి సీనియర్ నటీమణులకు లభించే పాత్రలు కూడా అవసరం లేదు. కనీసం ‘B’ కేటగిరీల కిందకైనా మేము వస్తాం కదా? ఆ అవకాశాలైనా కల్పించాలి. ఇది విజ్ఞప్తి మాత్రమే.‘ అని రజితా అన్నారు. అవకాశాలు కల్పించడంపై ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
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రెగ్యులర్ అయిపోయారు.. రెగ్యులర్ అయిపోయారు అని సినిమాలకు పిలవడం లేదు. మేల్ ఆర్టిస్టులు రెగ్యులర్గా కనిపించినప్పుడు మేము మాత్రం రెగ్యులర్ అయిపోతామా? మాకు అవకాశాలు ఇవ్వండి.. దయచేసి - #Rajitha https://t.co/vo6fxySaqc
— greatandhra (@greatandhranews) October 21, 2026