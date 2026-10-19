కారాకాస్: వెనిజువెలా ప్రతిపక్ష కూటమి ఆదివారం నాడు నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీత మరియా కొరీనా మచాడోను తమ నాయకురాలిగా ధ్రువీకరించింది. దీనితో ఆమెను తిరిగి స్వదేశానికి రానివ్వాలని దేశ తాత్కాలిక అధికారులపై ఒత్తిడి పెరగడంలో పాటు దేశంలో కొత్త రాజకీయం మొదలైంది. గత జనవరిలో మాజీ అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను అమెరికా సైన్యం నిర్బంధించిన తర్వాత, తాత్కాలిక ప్రభుత్వంతో ప్రతిపక్షంలోని ఒక వర్గం రాజకీయ మార్పుపై చర్చలు జరుపుతున్న తరుణంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
కారకాస్లో జరిగిన సమావేశం ముగింపులో సమర్పించిన తుది పత్రం ప్రకారం, ప్రతిపక్షానికి చెందిన ‘యునిటరీ డెమోక్రటిక్ ప్లాట్ఫామ్’ (పీయూడీ) సభ్యులు మరియా కొరీనా మచాడో నాయకత్వాన్ని గుర్తించడానికి, సమర్థించడానికి అంగీకరించారు. మచాడో ప్రస్తుతం పనామాలో నివసిస్తున్నారు. ఈ సమావేశంలో, ఈ కూటమి వెనిజులాలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని పునరుద్ధరించే లక్ష్యంతో 14 ప్రతిపాదనలను సమర్పించింది. ఇందులో సార్వత్రిక ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించిన రోడ్మ్యాప్ కూడా ఉంది. అయితే, పోలింగ్ తేదీని మాత్రం ప్రకటించలేదు.
రాజకీయ ఖైదీలందరినీ బేషరతుగా విడుదల చేయాలని, రాజకీయ అణచివేతను అంతం చేయాలని, ప్రవాసంలో ఉన్నవారు తిరిగి స్వదేశానికి వచ్చే హక్కును కల్పించాలని కూటమి డిమాండ్ చేసింది. అలాగే రాజకీయ పార్టీలకు పూర్తి స్వేచ్ఛ కల్పించాలని, ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులపై ఉన్న ఆంక్షలను తొలగించాలని, రాజకీయ సంస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకుని చేపట్టిన పరిపాలనాపరమైన చర్యలను ముగించాలని కోరింది. ఈ ప్రతిపాదనలలో మానవ హక్కుల పరిరక్షణ మరియు స్వేచ్ఛాయుత, పోటీతత్వ ఎన్నికల ద్వారా ప్రజాస్వామ్యానికి శాంతియుత మార్పును నిర్ధారించే చర్యలు ఉన్నాయి.
వచ్చే ఏడాది ఎన్నికలు జరగాలని మచాడో పార్టీ ‘వెంటే వెనిజులా’ (Vente Venezuela) ఒత్తిడి చేస్తోంది అధికారులు ఎన్నికల తేదీని ప్రకటించాలని కోరుతోంది.
జనవరిలో మదురోను అమెరికా దళాలు పట్టుకుని విచారణ నిమిత్తం న్యూయార్క్కు తరలించాయి. ఆయన డిప్యూటీ అయిన డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్ అధికారాన్ని చేపట్టి, ప్రస్తుతం వాషింగ్టన్ ఒత్తిడి మధ్య తాత్కాలిక ప్రభుత్వానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు.
తన నోబెల్ పతకాన్ని ట్రంప్కు ఇచ్చి..
మచాడో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నుంచి కూడా మద్దతు కోరారు. జనవరి 2026లో వైట్ హౌస్లో జరిగిన సమావేశంలో, ఆమె తన నోబెల్ శాంతి బహుమతికి సంబంధించిన అసలైన బంగారు పతకాన్ని ట్రంప్కు అందించారు. వెనిజులా నాయకత్వంపై ఆయన ప్రభుత్వం తెచ్చిన ఒత్తిడికి గుర్తింపుగా ఈ సంజ్ఞను ఆమె అభివర్ణించారు. అయితే నోబెల్ పురస్కార గౌరవం అధికారికంగా మచాడో పేరిటే ఉంది.
నోబెల్ శాంతి బహుమతిని స్వీకరించేందుకు 2025లో వెనిజులా విడిచిపెట్టినప్పటి నుంచి మచాడో ప్రవాసంలోనే ఉంటున్నారు. ఆమె పార్టీ కథనం ప్రకారం, ఆమె తిరిగి వచ్చేందుకు కనీసం ఏడు సార్లు ప్రయత్నించినప్పటికీ వెనిజులా అధికారులు ఆమెను అడ్డుకున్నారు.
కారకాస్లో తాత్కాలిక ప్రభుత్వం..
ప్రతిపక్షంలోని ఒక వర్గం అమెరికా మద్దతుతో మూడో విడత చర్చలు జరుపుతున్న సమయంలో ప్రతిపక్ష కూటమి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ చర్చలలో పాల్గొనేందుకు మచాడోకు ఆహ్వానం అందలేదు. అయినప్పటికీ తాను ఈ ప్రక్రియకు ఆటంకం కలిగించబోనని ఆమె చెప్పారు. ఈ తాజా ఒప్పందం దేశ రాజకీయ మార్పుపై వెనిజులా ప్రతిపక్షంలో ఉన్న విభేదాలను ఎత్తిచూపుతోంది. ఒకవైపు మచాడో వర్గం ఎన్నికల కోసం ఒత్తిడి తెస్తుండగా, మరొక వర్గం తాత్కాలిక అధికారులతో చర్చలను కొనసాగిస్తోంది.
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