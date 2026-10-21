జొమాటో దాటి మరో గేమ్‌.. ‘డార్క్‌.ఏఐ’ ప్రకటన

ప్రముఖ ఫుడ్ డెలివరీ సంస్థ జొమాటో వ్యవస్థాపకుడు, ఎటర్నల్ వైస్ ఛైర్మన్ దీపిందర్ గోయల్ మరో కొత్త టెక్నాలజీ ప్రాజెక్టుతో ఆసక్తి రేపారు. ‘డార్క్.ఏఐ(Dark.ai)’ పేరుతో కృత్రిమ మేధ రంగంలో కొత్త వెంచర్ను ప్రకటించారు. ఇప్పటికే టెంపుల్(Temple) పేరిట బ్రెయిన్ హెల్త్ సంబంధిత వేరబుల్ పరికరంతో వార్తల్లో నిలిచిన గోయల్.. ఇప్పుడు ఏఐ ప్రాజెక్టుపై దృష్టి సారించడం టెక్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
అక్టోబర్ 21న సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో గోయల్ ‘డార్క్.ఏఐ కమింగ్ సూన్’ అంటూ పోస్ట్ చేశారు. దాంతోపాటు డార్క్ లోగోతో కూడిన ఇమేజ్ను కూడా పంచుకున్నారు. అయితే ఈ ప్రాజెక్టు ఏ సమస్యకు పరిష్కారం చూపుతుంది? సాధారణ వినియోగదారుల కోసం ఏఐ సర్వీసుగా వస్తుందా? వ్యాపార సంస్థలకు ఉపయోగపడే సాఫ్ట్వేర్గా రూపుదిద్దుకుంటుందా? లేక ఎటర్నల్ అంతర్గత కార్యకలాపాల సామర్థ్యాన్ని పెంచే సాంకేతికతనా? అనే అంశాలపై కంపెనీ అధికారిక వివరాలు వెల్లడించలేదు.
జొమాటో పరిధి దాటి విస్తరణ?
ప్రస్తుతం ఎటర్నల్ ఆధ్వర్యంలో జొమాటో, క్విక్ కామర్స్ సంస్థ బ్లింకిట్, రెస్టారెంట్లకు సరఫరాలు అందించే హైపర్ప్యూర్, డిస్ట్రిక్ట్ వంటి వ్యాపారాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ విస్తృత కార్యకలాపాల నేపథ్యంలో డార్క్.ఏఐ ప్రాధాన్యం ఏమిటన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. అయితే ఈ కొత్త ప్రాజెక్టును ప్రస్తుత వ్యాపారాలతో అనుసంధానించే ప్రణాళికలను సంస్థ ధ్రువీకరించలేదు.
https://t.co/EBCxtHEFZH – from the house of Eternal. Coming soon. https://t.co/6j4ZJVJ5Ly
— Deepinder Goyal (@deepigoyal) October 21, 2026
గోయల్ గతంలోనూ సంప్రదాయ వ్యాపారాలకు మించి కొత్త ఆలోచనలు, సాంకేతిక ప్రయోగాలపై ఆసక్తి చూపారు. ‘టెంపుల్’ ప్రాజెక్టు హెల్త్ టెక్నాలజీపై ఆయన దృష్టి సారిస్తుండగా, డార్క్.ఏఐ మరో విభాగంలో అవకాశాల అన్వేషణకు సంకేతమిస్తోంది. ఎటర్నల్ రెండో త్రైమాసిక ఆర్థిక ఫలితాలు కూడా వెలువడాల్సి ఉండటంతో ఈ ప్రకటనకు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. అయితే డార్క్.ఏఐ విడుదల తేదీ, ఫీచర్లు, వ్యాపార నమూనా, పెట్టుబడి వివరాలు ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడికాలేదు. అందువల్ల దీని వాణిజ్య ప్రభావంపై ఇప్పుడే నిర్ధారణకు రాలేమని గమనించాలి.
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