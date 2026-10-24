ఈ చిన్న రైలు సంపాదన.. 21 రోజుల్లో రూ.1.41 కోట్లు!

పశ్చిమ బెంగాల్లోని డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే (డీహెచ్ఆర్) హెరిటేజ్ టాయ్ ట్రైన్ ప్రయాణాలకు పర్యాటకుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. అక్టోబర్ 1 నుంచి 21వ తేదీ వరకు కేవలం 21 రోజుల్లోనే ఈ రైల్వే నిర్వహించిన జాయ్ రైడ్స్లో సుమారు 12,000 మంది ప్రయాణించారు. ఈ సేవల ద్వారా రూ.1.41 కోట్ల ఆదాయం వచ్చినట్లు రైల్వే అధికారి వెల్లడించారు.
డార్జిలింగ్ కొండల అందాలను ఆస్వాదించడంతో పాటు, చారిత్రక రైలులో ప్రయాణించాలనుకునే పర్యాటకులు ఈ ప్రత్యేక సేవలపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. పర్యాటకుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని డీహెచ్ఆర్ అక్టోబర్ 1 నుంచి అదనపు జాయ్ రైడ్ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. డార్జిలింగ్–ఘుమ్ మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లతో పాటు, కుర్సియాంగ్–మహానది మధ్య రెండు రౌండ్ ట్రిప్పులను నిర్వహిస్తోంది. ఈ సేవల్లో ఒక రౌండ్ ట్రిప్ను ఆవిరి ఇంజిన్తో, మరొకదాన్ని డీజిల్ ఇంజిన్తో నడుపుతున్నారు. దీంతో పర్యాటకులు రైల్వే వారసత్వాన్ని విభిన్న అనుభూతులతో ఆస్వాదించే అవకాశం లభిస్తోంది.
ప్రస్తుతం పండుగల సీజన్ నేపథ్యంలో డీహెచ్ఆర్ మొత్తం 15 జాయ్ రైడ్ సర్వీసులను నిర్వహిస్తోంది. వీటిలో 11 సేవలు డార్జిలింగ్–ఘుమ్–డార్జిలింగ్ మార్గంలో నడుస్తుండగా, మిగిలిన సేవలను ప్రయాణికుల డిమాండ్ను బట్టి నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం. న్యూ జల్పాయిగురి–డార్జిలింగ్ మధ్య సాధారణ రైలు సేవలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి.
1881లో ప్రారంభమైన డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వేకు 1999లో యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ హోదా లభించింది. సుమారు 88 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఈ ఇరుకుగేజ్ రైల్వే మార్గం, ఎత్తైన కొండ ప్రాంతాల్లో రైళ్లను నడిపేందుకు రూపొందించిన ప్రత్యేక ఇంజినీరింగ్ నిర్మాణానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఘుమ్ స్టేషన్ సముద్ర మట్టానికి సుమారు 2,258 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది. కొండల మధ్య మెలికలు తిరిగే పట్టాలు, టీ తోటలు, ప్రకృతి దృశ్యాల మధ్య సాగే ప్రయాణం ఈ టాయ్ ట్రైన్ను పర్యాటకులకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుపుతోంది.