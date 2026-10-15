అబ్దుల్‌ కలాం జయంతి.. వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళి

సాక్షి, తాడేపల్లి: నేడు దివంగత రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం జయంతి. కలాం జయంతి సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ నివాళి అర్పించారు. దేశ రాష్ట్రపతి పదవిని అలంకరించిన ఆయన నిరాడంబర జీవితం అందరికీ ఆదర్శం అని ప్రశంసలు కురిపించారు.
వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ ఎక్స్ వేదికగా..‘విద్యతోనే వ్యక్తి ఎదుగుదల, యువశక్తితోనే దేశాభివృద్ధి సాధ్యమని నమ్మిన గొప్ప దార్శనికుడు డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం. శాస్త్రవేత్తగా విశిష్ట సేవలందించి, దేశ రాష్ట్రపతి పదవిని అలంకరించిన ఆయన నిరాడంబర జీవితం అందరికీ ఆదర్శం. కలలు కనండి.. వాటిని సాకారం చేసుకోండి అంటూ విద్యార్థుల్లో స్ఫూర్తిని నింపి, దేశాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించేందుకు ఆయన చేసిన కృషి చిరస్మరణీయం. కలాం జయంతి సందర్భంగా నివాళులు’ అని పోస్టు చేశారు.
విద్యతోనే వ్యక్తి ఎదుగుదల, యువశక్తితోనే దేశాభివృద్ధి సాధ్యమని నమ్మిన గొప్ప దార్శనికుడు డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు. శాస్త్రవేత్తగా విశిష్ట సేవలందించి, దేశ రాష్ట్రపతి పదవిని అలంకరించిన ఆయన నిరాడంబర జీవితం అందరికీ ఆదర్శం. `కలలు కనండి.. వాటిని సాకారం చేసుకోండి` అంటూ విద్యార్థుల్లో స్ఫూర్తిని నింపి, దేశాన్ని అభివృద్ధిపథంలో నడిపించేందుకు ఆయన చేసిన కృషి చిరస్మరణీయం. కలాం గారి జయంతి సందర్భంగా నివాళులు.
— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) October 15, 2026
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