సాక్షి,వైఎస్సార్ జిల్లా: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి నేతలకు ఓటమి భయం పట్టుకుందని, అందుకే బయటి వ్యక్తులతో దాడులకు తెగబడుతున్నారని వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్రెడ్డి తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. పుంగనూరులో టీడీపీకి గెలిచే సత్తా లేదని విమర్శించారు.
ఈ సందర్భంగా మిథున్రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ‘పైనుంచి ఒత్తిడి ఉందని, నామినేషన్లు తీసుకోమని ఆర్వో చెప్పారు. టీడీపీకి పుంగనూరులో గెలిచే సత్తా లేదు. ఈ దాడులకు, బెదిరింపులకు మేము భయపడే ప్రసక్తి లేదు. పోలీసులు, రెవెన్యూ వ్యవస్థలను చేతుల్లో పెట్టుకుని అడ్డదారిలో గెలిచేందుకు నీచ రాజకీయాలకు పాల్పడుతున్నారు. దమ్ముంటే ఎన్నికల్లో నేరుగా తలపడాలి’ అని సవాల్ విసిరారు.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ ప్రక్రియలో ఉద్రికత్తలు చోటు చేసుకున్నాయి. అన్నమయ్య జిల్లాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రాజంపేట ఎంపీ మిథున్రెడ్డి భారీ కాన్వాయ్తో పుంగనూరు పురపాలక సంఘం అధ్యక్ష పదవికి, వార్డు కౌన్సిలర్లుగా పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులను వెంటబెట్టుకొని బయల్దేరారు. ఈ క్రమంలో ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి కాన్వాయ్పై కొందరు టీడీపీ నాయకులు, శ్రేణులు మారణాయుధాలతో దాడులకు పాల్పడ్డారు. ఈ దాడుల్లో ఎంపీ మిథున్రెడ్డి, గన్మెన్లకు, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ క్రమంలో ఎంపీ మిథున్రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు.