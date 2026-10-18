 పిఠాపురం కూటమిలో రాజకీయ కుంపటి | TDP Jana Sena Alliance Tensions Rise in Pithapuram Over Seat Allocation | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పిఠాపురం కూటమిలో రాజకీయ కుంపటి

Oct 18 2026 4:25 PM | Updated on Oct 18 2026 4:33 PM

TDP Jana Sena Alliance Tensions Rise in Pithapuram Over Seat Allocation

కాకినాడ: పిఠాపురం కూటమిలో రాజకీయ కుంపటి రాజుకుంది. జనసేన తీరుపై టీడీపీ కార్పొరేటర్లు భగ్గుమన్నారు. సీట్ల కేటాయింపులపై టీడీపీ నేతల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 22 వార్డుల్లో కూటమి రెబల్స్‌గా నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. అధిష్ఠానం తీరుపై టీడీపీ నాయకులు తిరుగుబావుట ఎగరవేశారు. సీట్ల కేటాయింపులో జనసేన నాయకులు తమను సంప్రదించలేదని టీడీపీ మాజీ కౌనల్సర్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

మరోవైపు, ఎన్టీఆర్ జిల్లా కొండపల్లి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో టీడీపీకి సొంత పార్టీ నుంచే షాక్ తగిలింది. ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా 22వ వార్డు టీడీపీ మాజీ కౌన్సిలర్ వల్లూరి జమాయి దేవ కుమారి బరిలోకి దిగారు. కొండపల్లి మున్సిపల్ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఇటు నంద్యాల జిల్లా నందికొట్కూరు టీడీపీలోనూ విభేదాలు మరోసారి భగ్గుమన‍్నాయి. 

ఇదీ చదవండి: ఏపీలో ముగిసిన మున్సిపల్‌ ఎన్నికల నామినేషన్ల గడువు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అనుపమ 'క్రేజీ కళ్యాణం' సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 2

సిల్క్ శారీలో సింగర్ మంగ్లీ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 3

ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించే శ్రీవారి సూర్యప్రభ వాహనసేవ.. అద్భుత దృశ్యాలు (ఫొటోలు)
photo 4

బతుకమ్మ వేడుకల్లో సీపీ సజ్జనార్‌ డ్యాన్స్‌ ఫొటోలు చూశారా?
photo 5

తిరుమల : పుష్ప‌క విమానంలో గోవర్ధనగిరిధారి కృష్ణుడి రూపంలో శ్రీ మ‌ల‌య‌ప్ప (ఫొటోలు)

Video

View all
Guntakal TDP Leader Sensational Comments On MLA Gummanur Jayaram 1
Video_icon

బాబు ఫోటోని చెప్పులతో కొట్టినోడికి..! ఎమ్మెల్యే గుమ్మనూరు జయరాం పై టీడీపీ నేత సంచలన కామెంట్స్
Jio Platforms Public Offering Is Indias Largest Ever IPO 2
Video_icon

జియో IPO.. లైఫ్ సెటిలా? కొనాలా? వద్దా?
Actress Poonam Kaur Sensational Comments On Director Trivikram Srinivas 3
Video_icon

త్రివిక్రమ్ పై పూనమ్ మరో బాంబ్..
Nellore YSRCP Mayor Candidate Anam Vijayakumar Reddy Files Nomination 4
Video_icon

నెల్లూరు మేయర్ అభ్యర్థి ఆనం విజయ్ కుమార్ రెడ్డి నామినేషన్..
YS Jagan Mohan Reddy Press Meet At SEC Office 5
Video_icon

SECని కలిసిన అనంతరం వైఎస్ జగన్ ప్రెస్ మీట్

Advertisement
 