 ఏపీకి ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌.. మూడు గంటల్లో ఈ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు! | IMD Orange Rain Alert To AP Districts | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏపీకి ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌.. మూడు గంటల్లో ఈ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు!

Oct 22 2026 9:06 AM | Updated on Oct 22 2026 9:15 AM

IMD Orange Rain Alert To AP Districts

అమరావతి: ఏపీలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. ఉత్తర అండమాన్‌ సముద్ర పరిసరాల్లో ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడిన నేపథ్యంలో కోస్తాంధ్రలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రాబోయే మూడు గంటలు కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ విధించింది. అమలాపురం, కాట్రేనికోన ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. దీంతో, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ చెప్పుకొచ్చారు.

భారత వాతావరణ శాఖ తాజా బులెటిన్‌ ప్రకారం, ఉత్తర అండమాన్‌ సముద్రంలో కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదిలే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో అక్టోబర్‌ 23 నాటికి ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం, దానికి ఆనుకుని ఉన్న తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత అది మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. దీంతో, నేడు ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయి. సముద్రంలో వాతావరణ పరిస్థితులు మారే అవకాశం ఉండటంతో ఈ నెల 25 నుంచి మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరిక జారీ చేశారు.

పిడుగులు, ఈదురుగాలులతో అప్రమత్తం
ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి సహా దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు, పిడుగులు, బలమైన ఈదురుగాలుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఉరుములు వినిపించినప్పుడు చెట్ల కింద, విద్యుత్‌ స్తంభాల సమీపంలో ఉండకూడదు. వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి అధికారుల సూచనలు పాటించాలి. అక్టోబర్‌ 25 నుంచి సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దన్న మత్స్యకారులకు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

తెలంగాణలోనూ వర్షాలు..
తెలంగాణలోనూ పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడొచ్చని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. గంటకు 30–40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశముంది.

ఇదీ చదవండి: బాబు మార్కు అరాచకం.. కళ్లెదుటే సాక్ష్యం.. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై తగ్గని రద్దీ - ఎటు చూసినా భవానీలే (ఫొటోలు)
photo 2

జ్యోతి పూర్వజ్ ‘కిల్లర్‌’ చిత్రం ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

అంగరంగ వైభవంగా మైసూరు దసరా వేడుకలు...జనసంద్రమైన ప్యాలెస్‌ సిటీ (ఫొటోలు)
photo 4

దసరా వేళ కర్రల సమరం.. దేవరగట్టు బన్నీ ఉత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

చూపు తిప్పుకోనివ్వని భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Woman Leader Drama Exposed In Chittoor 1
Video_icon

కుంటుతూ నామినేషన్ కు వచ్చిన TDP మహిళా నేత.. హఠాత్తుగా ఏం జరిగిందో చూడండి
Bhavani Devotees Hit By Scorpio Car Near Ravikampadu Junction 2
Video_icon

కత్తిపూడిలో స్కార్పియో బీభత్సం.. నలుగురు మృతి

Biyyapu Madhusudhan Reddy Daughter Strong Warning To Srikalahasti Police 3
Video_icon

శ్రీకాళహస్తిలో హైటెన్షన్.. అడ్డుకున్న పోలీసులు.. ఇచ్చిపడేసిన బియ్యపు మధుసూదన్ రెడ్డి కూతురు
TDP Attack On YSRCP Women Leader During Nomination Filing 4
Video_icon

మహిళా అభ్యర్థి చీర లాగి.. రక్తం వచ్చేలా.. పొదిలిలో టీడీపీ కీచకపర్వం
YSRCP Kethireddy Pedda Reddy House Arrest At Tadipatri 5
Video_icon

కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్
Advertisement
 