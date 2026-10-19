 ZPTC, MPTC స్థానాలకు షెడ్యూల్ | AP Parishad Elections Notification Today | Sakshi
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ZPTC, MPTC స్థానాలకు షెడ్యూల్

Oct 19 2026 12:43 PM | Updated on Oct 19 2026 1:55 PM

ZPTC, MPTC స్థానాలకు షెడ్యూల్

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Sakshi News state election commission AP News ZPTC mptc ZPTC Election
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