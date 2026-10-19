ఎన్నికల ‘ఖర్చు’ కోసం ఈ అప్పు వాడేస్తారని భయపడుతున్నాడు..!
సాక్షి ప్రతినిధి, విజయవాడ: కూటమిలో రాజకీయం రసకందాయంలో పడింది
ఈ ఏడాది దసరా బాక్సాఫీస్ వద్ద రెండు పెద్ద సినిమాలు పోటీ పడుతున్నాయి. ఒకటి రజినీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన జైలర్-2 కాగా..
యాదగిరిగుట్ట: యాదగిరిగుట్ట పట్టణానికి చెందిన పీబీ శ్రీవల్లి 2026 జూనియర్ సివిల్ జడ్జి (జేసీజే) పరీక్ష
ఆంధ్రప్రదేశ్కు పోయి ట్రైనింగ్ అయి వస్తా!
వివిధ ఫ్యాషన్ షోలో ఎన్నో విలక్షణమైన...
న్యూఢిల్లీ: ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక స�...
లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్లోని హాపూర్లో హ...
తౌబాల్: మణిపూర్లోని తౌబాల్ జిల్లా ప�...
న్యూఢిల్లీ: భారత సంతతికి చెందిన దక్ష�...
ఏఐ టెక్నాలజీ పుణ్యమా అని ఇప్పుడు చాల�...
ముంబై: బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్ప�...
దేవి నవరాత్రులు అప్పుడే తొమ్మిదో రోజ...
ముంబై: ముంబైలో నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్ ప్�...
సీతాపూర్: పదిహేడేళ్ల క్రితం అగ్నిసా...
ముంబై: ముంబైలోని జుహు పరిధిలోగల పుష్�...
నిజానికి కొందరికి దంతాలు నోటిలో ఎగుడ...
న్యూఢిల్లీ: ఈ ఏడాది దసరా (విజయదశమి) పం�...
చెన్నై: తమిళనాడును భారీ వర్షాలు ముంచ�...
న్యూఢిల్లీ: రైళ్లలో, రైల్వే స్టేషన్ల�...
న్యూఢిల్లీ : రాహుల్ గాంధీ కేసుపై ఈసీక�...
జర్మనీలో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదం చోట...
పెషావర్: పాకిస్తాన్లోని పెషావర్ల�...
అవసరమైన వారికి కంటి చూపును ప్రసాదించ...
కోల్కతా: బెంగాల్లో దుర్గా పూజ అంటే �...
ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది దంపత�...
ఢిల్లీ : హిందూ మతం మారితే దళిత రిజర్వే...
శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వచ్...
సుమారు ఐదేళ్ల క్రితం ఇదే సమయంలో పునీ�...
హైదరాబాద్: ప్రపంచ శాకాహార అవగాహన మా�...
సాక్షి, ఢిల్లీ: ఢిల్లీలో నిరసనల సందర్�...
న్యూఢిల్లీ: ‘బీజేపీ ఐటీ సెల్ పార్ట్ 2’...
సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణలో విద్యు�...
ఏదైనా దేశంలో పర్యటించాలంటే బైక్ లేద...
న్యూఢిల్లీ : సీజేపీ నేతలు సౌరవ్ దాస్, �...
Oct 19 2026 12:43 PM | Updated on Oct 19 2026 1:55 PM
ZPTC, MPTC స్థానాలకు షెడ్యూల్