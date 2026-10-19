ఎన్నికల ‘ఖర్చు’ కోసం ఈ అప్పు వాడేస్తారని భయపడుతున్నాడు..!
సాక్షి ప్రతినిధి, విజయవాడ: కూటమిలో రాజకీయం రసకందాయంలో పడింది
యాదగిరిగుట్ట: యాదగిరిగుట్ట పట్టణానికి చెందిన పీబీ శ్రీవల్లి 2026 జూనియర్ సివిల్ జడ్జి (జేసీజే) పరీక్ష
ఈ ఏడాది దసరా బాక్సాఫీస్ వద్ద రెండు పెద్ద సినిమాలు పోటీ పడుతున్నాయి. ఒకటి రజినీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన జైలర్-2 కాగా..
సాక్షి కార్టూన్: 18-10-2026
ముంబై: ముంబైలోని జుహు పరిధిలోగల పుష్�...
నిజానికి కొందరికి దంతాలు నోటిలో ఎగుడ...
న్యూఢిల్లీ: ఈ ఏడాది దసరా (విజయదశమి) పం�...
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న్యూఢిల్లీ: రైళ్లలో, రైల్వే స్టేషన్ల�...
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వాషింగ్టన్ డీసీ: అమెరికా అధ్యక్షుడు �...
కారాకాస్: వెనిజువెలా ప్రతిపక్ష కూటమ...
ముంబై: ముంబైలోని జుహు ప్రాంతంలో ఆదివ�...
బెల్లం అన్నంకావలసినవి: బియ్యం: కప్పు, ...
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న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీ ఓటర్ల జాబితా ప్రత�...
న్యూఢిల్లీ : రాహుల్ గాంధీ కేసుపై ఈసీక�...
జర్మనీలో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదం చోట...
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సుమారు ఐదేళ్ల క్రితం ఇదే సమయంలో పునీ�...
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న్యూఢిల్లీ: ‘బీజేపీ ఐటీ సెల్ పార్ట్ 2’...
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న్యూఢిల్లీ : సీజేపీ నేతలు సౌరవ్ దాస్, �...
Oct 19 2026 9:33 AM | Updated on Oct 19 2026 9:33 AM
జియో IPO సంచలనం