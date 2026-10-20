రాయపర్తి: హైదరాబాద్లోని మర్రి చెన్నారెడ్డి మానవ వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ(ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డీఐటీ)లో నిర్వహించనున్న మూడు రోజుల రాష్ట్రస్థాయి శిక్షణ కార్యక్రమానికి కొత్తూరు సర్పంచ్ కందికట్ల స్వప్నసంతోష్ ఎంపికయ్యారు. ఈ మేరకు సర్పంచ్ బుధవారం మాట్లాడుతూ ఈనెల 22 నుంచి 24వ తేదీ వరకు మూడు రోజులపాటు సర్పంచ్లకు నిర్వహించే ఈ కార్యక్రమానికి ఎంపికకావడం సంతోషంగా ఉందని అన్నారు. శిక్షణను సద్వినియోగం చేసుకుని గ్రామాన్ని ఆదర్శవంతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తానని ఆమె తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా సర్పంచ్కు పాలకవర్గ సభ్యులు అభినందనలు తెలిపారు.