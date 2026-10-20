 రాష్ట్రస్థాయి శిక్షణ కార్యక్రమానికి కొత్తూరు సర్పంచ్‌ | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రాష్ట్రస్థాయి శిక్షణ కార్యక్రమానికి కొత్తూరు సర్పంచ్‌

Oct 22 2026 1:21 AM | Updated on Oct 22 2026 1:21 AM

రాయపర్తి: హైదరాబాద్‌లోని మర్రి చెన్నారెడ్డి మానవ వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ(ఎంసీఆర్‌హెచ్‌ఆర్‌డీఐటీ)లో నిర్వహించనున్న మూడు రోజుల రాష్ట్రస్థాయి శిక్షణ కార్యక్రమానికి కొత్తూరు సర్పంచ్‌ కందికట్ల స్వప్నసంతోష్‌ ఎంపికయ్యారు. ఈ మేరకు సర్పంచ్‌ బుధవారం మాట్లాడుతూ ఈనెల 22 నుంచి 24వ తేదీ వరకు మూడు రోజులపాటు సర్పంచ్‌లకు నిర్వహించే ఈ కార్యక్రమానికి ఎంపికకావడం సంతోషంగా ఉందని అన్నారు. శిక్షణను సద్వినియోగం చేసుకుని గ్రామాన్ని ఆదర్శవంతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తానని ఆమె తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా సర్పంచ్‌కు పాలకవర్గ సభ్యులు అభినందనలు తెలిపారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చూపు తిప్పుకోనివ్వని భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)
photo 2

పండగ వేళ.. చీరకట్టుతో రుక్మిణి భళా (ఫొటోలు)
photo 3

'దొంగ నా కొడుకు' టీజర్ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

రేపే కివీస్‌తో తొలి టీ20.. నెట్స్‌లో టీమిండియా క‌ఠోర‌ సాధన (ఫోటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 18 -అక్టోబర్ 24)

Video

View all
SEC Holds Emergency Meeting Over AP Local Body Elections 1
Video_icon

ఏపీలో మళ్లీ నామినేషన్లు.! సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు
Sanju Samson Books Entire Theatre to Watch Rajinikanth’s Jailer 2 With Teammates 2
Video_icon

రజనీ కోసం థియేటర్ మొత్తం బుక్ చేసిన సంజు
Pinnelli Oora Mass Warning to TDP Goonda Police 3
Video_icon

మా ఆడబిడ్డల మీద చెయ్యి వేస్తారా? మొగాళ్లయితే డైరెక్ట్గా రండిరా..!!
Chevireddy Bhaskar Reddy Arrest At Tirupati 4
Video_icon

Viral: చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డిని ఈడ్చుకెళ్లిన పోలీసులు
Ambati Rambabu Over Supreme Court Orders 5
Video_icon

సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాలపై అంబటి ఫస్ట్ రియాక్షన్

Advertisement
 