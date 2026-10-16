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యాదాద్రి: యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలం మల్కాపురం గ్రీన్ ఇండస్ట్రీస్ పార్క్లో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఆక్సీ-నౌ పరిశ్రమలో ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు ఒక్కసారిగా పేలిన ఘటనలో ఒకరు మృతి చెందగా, మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
పరిశ్రమలో సిలిండర్లలో ఆక్సిజన్ నింపుతున్న క్రమంలోనే ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనలో బిహార్ ప్రాంతానికి చెందిన మనీష్ కుమార్ అనే వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. గాయపడిన వారిని ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రమాదానానికి సంబంధించి విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. సిలిండర్ల పేలుడుతో గ్రీన్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కులో కలకలం రేగింది. భారీ శబ్దంతో పేలుడు సంభవించడంతో పరిసర ప్రాంతాల్లోని కార్మికులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు.
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