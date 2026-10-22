 వైభవం.. వీరభద్రుడి రథోత్సవం | - | Sakshi
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వైభవం.. వీరభద్రుడి రథోత్సవం

Oct 25 2026 1:41 AM | Updated on Oct 25 2026 1:41 AM

అగళి: మధూడి గ్రామంలో వెలసిన పురాతన వీరభద్రస్వామి రథోత్సవం శనివారం రాత్రి వైభవంగా సాగింది. ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో మూలవిరాట్‌కు విశేష అభిషేకాలు చేసి, వెండి, బంగారు ఆభరణాలు, పూలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు. ఉత్సవమూర్తిని రథంపై అధిష్టింపచేసి గోవింద నామసర్మరణతో భక్తులు రథాన్ని లాగి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. గ్రామంలో లింగదబీరప్ప స్వాములు నృత్యాలు, జానపద కళారూపాల ప్రదర్శనలు, భక్తిగీతాల సంగీత విభావరి భక్తులను భక్తిపారవశ్యంలో ముంచెత్తాయి. ఆంధ్రతోపాటు కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి భక్తులు పెద్ద ఉత్తున పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు చేయించారు. ఆలయ పాలక మండలి ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు అన్నదానం ఏర్పాటు చేశారు.

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