 ఘనంగా లక్ష్మీరంగనాథ స్వామి ఉత్సవం | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఘనంగా లక్ష్మీరంగనాథ స్వామి ఉత్సవం

Oct 25 2026 1:41 AM | Updated on Oct 25 2026 1:41 AM

అగళి: నరసంబూది గ్రామంలో వెలసిన లక్ష్మీరంగనాథస్వామి ఉత్సవం శనివారం ఘనంగా జరిగింది. వేకువజామునే స్వామివారికి అభిషేకాలు, అర్చనలు చేశారు. అనంతరం వెండి ఆభరణాలతో పాటు భక్తులు అందజేసిన వివిధ రకాల పూలతో అలంకరించి మంగళహారతి ఇచ్చారు. అనంతరం ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన రథంపై స్వామి ఉత్సవమూర్తిని కొలువుదీర్చి మేళతాళాల నడుమ ఊరేగించారు. మహిళలు బియ్యం పిండితో చేసిన జ్యోతులను ఊరేగింపుగా తీసుకొచ్చి స్వామికి సమర్పించారు. ఇలా చేస్తే దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు నయమవుతాయని, సంతానం లేనివారికి సంతానం ప్రాప్తి కలుగుతుందని భక్తుల నమ్మకం.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

యాంకర్‌ సుమ ఈవెంట్‌కి చీఫ్‌ గెస్ట్‌గా మెగా కోడలు (ఫోటోలు)
photo 2

'రోమియో జూలియట్' సారీ బేబీ పాట విడుదల (ఫొటోలు)
photo 3

నిండుగా రెడీ అయిన అదాశర్మ (ఫొటోలు)
photo 4

ఎన్నాళ్లకెన్నాళ్లకు 'కొత్త బంగారు లోకం' బ్యూటీ ఇలా (ఫొటోలు)
photo 5

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Old Woman Sensational Comments On Chandrababu While YSRCP Election Campaign 1
Video_icon

బాబు ఒక్కసారి.. ఈ బామ్మ... ఈ వీడియో చూడు
Bapatla TDP Goons Attacks AP Local Body Election Nomination Controversy 2
Video_icon

టీడీపీ గూండాల దాష్టికం
Actor Teja Sajja Marriage Updates 3
Video_icon

హీరో తేజ సజ్జా పెళ్లి ఫిక్స్... అమ్మాయి ఎవరంటే?
YSRCP Visakha Mayor Candidate Varudu Kalyani Election Campaign At Gajuwaka 4
Video_icon

స్టీల్ ప్లాంట్ బాధితులకు మాటిస్తున్నా... వరుదు కళ్యాణి కీలక వ్యాఖ్యలు
YSRCP Bandi Punya Seela Slams Vangalapudi Anitha 5
Video_icon

విడుదల రజినిని కిందకు తోసేస్తారా... అనితపై బండి పుణ్యశీల ఫైర్!
Advertisement
 