 "దేవుడా నీవున్నావు.. అందుకే అతడు తిరిగొచ్చాడు" | World Cup winners huge statement on Bhuvneshwar Kumar ahead of NZ vs IND 2026 series | Sakshi
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IND vs NZ: "దేవుడా నీవున్నావు.. అందుకే అతడు తిరిగొచ్చాడు"

Oct 7 2026 3:08 PM | Updated on Oct 7 2026 3:20 PM

World Cup winners huge statement on Bhuvneshwar Kumar ahead of NZ vs IND 2026 series

PC: BCCI/X

టీమిండియా వెటరన్ ఫాస్ట్ బౌలర్ భువనేశ్వర్ కుమార్ ఎట్టకేలకు జాతీయ జట్టులోకి పునరాగమనం చేశాడు. న్యూజిలాండ్‌తో జరగబోయే టీ20 సిరీస్‌కు ఎంపిక చేసిన 15 మంది సభ్యుల భారత జట్టులో భువీకి చోటు దక్కింది. దీంతో దాదాపు నాలుగేళ్ల విరామం తర్వాత ఈ ఉత్తరప్రదేశ్ పేసర్ మళ్లీ భారత జెర్సీలో కనిపించనున్నాడు.  భువీ చివరగా 2022లో న్యూజిలాండ్‌పైనే తన చివరి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడగా.. ఇప్పుడు యాదృచ్ఛికంగా అదే కివీస్ జట్టుపైనే రీఎంట్రీ ఇస్తుండటం గమనార్హం.

సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత భువీకి మళ్లీ అవకాశమిచ్చిన సెలక్టర్లను, టీమ్ మేనేజ్‌మెంట్‌ను భారత మాజీ కెప్టెన్ కృష్ణమాచారి శ్రీకాంత్ ప్రశంసలతో ముంచెత్తాడు. సెలక్టర్లు సరైన సమయంలో అద్భుతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారని అతడు కొనియాడాడు.

తన యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ... "భువనేశ్వర్ కుమార్ తిరిగి జాతీయ జట్టులోకి రావడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. న్యూజిలాండ్ పరిస్థితులు అతడి బౌలింగ్ శైలికి సరిగ్గా సరిపోతాయి. విదేశీ పిచ్‌లపై బంతిని రెండు వైపులా స్వింగ్ చేసే అద్భుతమైన నైపుణ్యం భువీకి ఉంది. ఆ దేవుడికి ధన్యవాదాలు తెలపాలి, ఎందుకంటే అతడు భారత్‌లోనో లేక ఉపఖండ పిచ్‌లపైనో కాకుండా నేరుగా న్యూజిలాండ్ గడ్డపై పునరాగమనం చేస్తున్నాడు. 

ఎలాగూ ఉపఖండంలో అతడు రాణిస్తాడు, కానీ ఇప్పుడు కివీస్ మైదానాల్లో మెరిస్తే అతడి విలువేంటో అందరికీ మరోసారి తెలుస్తుంది" అని పేర్కొన్నాడు. స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా గైర్హాజరీలో న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో భారత పేస్ బౌలింగ్ విభాగాన్ని భువనేశ్వర్ కుమార్ ముందుండి నడిపించనున్నాడు.

న్యూజిలాండ్‌ టీ20 సిరీస్‌కు భారత్ జట్టు
శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), అక్షర్ పటేల్, శివమ్ దూబే, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, నమన్ ధీర్, ప్రిన్స్ యాదవ్, మయాంక్ యాదవ్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, భువనేశ్వర్ కుమార్, వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్

చదవండి: IND vs WI: 'అనుకోకుండా వచ్చాడు.. అతడి కెరీర్‌ను ముగించాడు'

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