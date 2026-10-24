వైభవ్‌ ఆటపైనే అందరి దృష్టి!

నేడు భారత్, న్యూజిలాండ్ రెండో టి20
ఇషాన్ కిషన్కు గాయం
మధ్యాహ్నం గం.12:30 నుంచి సోనీ స్పోర్ట్స్, సోనీ లివ్లలో ప్రసారం
క్రైస్ట్చర్చ్: తొలి టి20లో 455 పరుగులతో విధ్వంసాన్ని ప్రదర్శించిన తర్వాత భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్లు రెండో టి20కి సిద్ధమయ్యాయి. నేడు అదే మైదానంలో, అదే పిచ్పై జరిగే పోరులో ఇరు జట్లు తలపడనున్నాయి. రికార్డు లక్ష్య ఛేదనతో సిరీస్లో ముందంజ వేసిన భారత్ అదే జోరు కొనసాగించాలని పట్టుదలగా ఉంది. సొంతగడ్డపై భారీ స్కోరు చేసి కూడా ఓడిన కివీస్ ఈసారి ప్రత్యర్థికి అలాంటి అవకాశం ఇవ్వరాదని భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మరో హోరాహోరీ సమరాన్ని ఆశించవచ్చు. మంచు ప్రభావం కారణంగా టాస్ గెలిచిన జట్టు ఫీల్డింగ్ ఎంచుకోవడం ఖాయమే.
మూడో స్థానానికి సామ్సన్!
గత కొద్ది రోజులుగా వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆటను చూడాలని కోరుకుంటున్న భారత అభిమానులకు శనివారం ఆ అవకాశం దక్కవచ్చు. కెరీర్లో తొలి 8 అంతర్జాతీయ టి20ల తర్వాత జట్టు కూర్పులో భాగంగా భారత్ ఆడిన గత 6 టి20ల్లో వైభవ్కు అవకాశం దక్కలేదు. అయితే అనూహ్యంగా ఇషాన్ కిషన్ తొడ కండరాల గాయంతో ఈ మ్యాచ్కు దూరమయ్యాడు. అతని స్థానంలో ప్రత్యామ్నాయంగా సెలక్టర్లు కుమార్ కుషాగ్రను ఎంపిక చేసినా ప్రాధాన్యతా క్రమంలో వైభవ్ ముందు వరుసలో ఉన్నాడు.
బ్యాటింగ్ కోచ్ సితాన్షు కొటక్ మాటలను బట్టి చూస్తే వైభవ్కు అవకాశం దక్కవచ్చు. అతను ఆడితే మూడో స్థానంలో అవకాశం కల్పిస్తారా లేక సామ్సన్ను కిందకు దింపి వైభవ్తో ఓపెనింగ్ చేయిస్తారా అనేది చూడాలి. ఇది మినహా టీమిండియా తుది జట్టులో ఎలాంటి మార్పు ఉండకపోవచ్చు. గత మ్యాచ్లో తిలక్ వర్మ మినహా బ్యాటింగ్లో అంతా రాణించారు. అక్షర్ పటేల్ కూడా ఫర్వాలేదనిపించగా... నమన్ ధీర్ దూకుడు జట్టుకు అదనపు బలంగా మారింది. బౌలర్లు భారీగా పరుగులిస్తున్నా... ఈ ఫార్మాట్లో దాదాపు అందరూ ఒకే తరహా సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు.
మార్పుల్లేకుండా...
మరోవైపు న్యూజిలాండ్పైనే కాస్త ఒత్తిడి కనిపిస్తోంది. తొలి పోరులో ఆ జట్టు పరాజయాన్ని ఊహించలేదు. ఒకదశలో పైచేయి సాధించినట్లు కనిపించినా... ఆ తర్వాత జట్టు పట్టు విడిచింది. మరోసారి ఓపెనర్లు సీఫెర్ట్, అలెన్ ఇచ్చే ఆరంభంపై జట్టు ఆధారపడుతోంది. మిచెల్ టి20 స్థాయి దూకుడు చూపించకపోతున్నా మూడో స్థానంలో అతనే సరైనవాడిగా టీమ్ మేనేజ్మెంట్ భావిస్తోంది. ఫిలిప్స్, జాకబ్స్ మళ్లీ చెలరేగితే భారత్కు ఇబ్బందులు తప్పవు. గత మ్యాచ్లో కీలక సమయాల్లో భారీగా పరుగులిచ్చినా తమ రెగ్యులర్ పేసర్లు ఫెర్గూసన్, మిల్నే, హెన్రీ, స్మిత్లపై జట్టు నమ్మకం ఉంచింది.
200 భారత్ టి20ల్లో ఇప్పటి వరకు 199 మ్యాచ్లు నెగ్గింది. ఈ మ్యాచ్లోనూ గెలిస్తే 200 మ్యాచ్లలో విజయం సాధించిన తొలి టీమ్గా నిలుస్తుంది.