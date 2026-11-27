● సమయం ముగిశాక బలవంతంగా ఉపసంహరణకు యత్నం
● అడ్డుకున్న మాజీ మంత్రి మేరుగు నాగార్జున
మద్దిపాడు: మండలంలోని అన్నంగి గ్రామంలో శుక్రవారం నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు ముగిసిన తర్వాత తెలుగు తమ్ముళ్లు సరికొత్త డ్రామాకు తెరతీశారు. తొలుత వైఎస్సార్సీపీ మద్దతు అభ్యర్థిని సొంత సామాజికవర్గం పెద్దలతో మాట్లాడించి విత్డ్రా చేయించారు. అయితే, ఆయనకు డమ్మీగా కుంచాల మోహన్రావు నామినేషన్ వేయడంతో, దానిని కూడా ఉపసంహరింపజేసేందుకు యత్నించారు. ఇది గమనించిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు మోహన్రావును మద్దిపాడులోని సంతనూతలపాడు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి మేరుగు నాగార్జున కార్యాలయానికి తరలించారు. దీంతో మోహన్రావుకు మద్దతు పలికిన వ్యక్తితో మద్దతు ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు సంతకం చేయించిన టీడీపీ నేతలు, విత్డ్రా సమయం ముగిశాక ఆర్వో గదిలోకి వెళ్లి బలవంతంగా నామినేషన్ రద్దు చేయించేందుకు ప్రయత్నించారు. స్థానిక నాయకులు దీనిని గట్టిగా అడ్డుకుని మేరుగు నాగార్జునకు ఫోన్ చేశారు. హుటాహుటిన మండల పరిషత్ కార్యాలయానికి చేరుకున్న ఆయన ఎంపీడీవోతో మాట్లాడి, అక్రమాన్ని కలెక్టర్, ఎస్పీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో ఎస్సై వెంకట సూర్య అక్కడికి చేరుకుని ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు. అనంతరం ఆర్వో మాల్యాద్రి కుంచాల మోహన్రావు నామినేషన్ను నోటీసు బోర్డులో ప్రచురించడంతో గొడవ సద్దుమణిగింది. కాగా, టీడీపీ నేతల కుట్రలు, కుయుక్తులపై మండల ప్రజలు విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
● నామినేషన్ విత్డ్రా చేసుకోవాలని రాయవరం సర్పంచ్
అభ్యర్థికి బెదిరింపులు
● పోటీ నుంచి తప్పుకోకుంటే కేసులు పెడతామంటూ
రూరల్ ఎస్సై వేమన హెచ్చరిక
● కలెక్టర్ విజయసునీత, ఎస్పీ కార్యాలయంలో బాధితుడి ఫిర్యాదు
మార్కాపురం టౌన్: స్వేచ్ఛాయుతంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే హక్కును కాలరాస్తూ పోలీసులు బెదిరింపులకు దిగుతున్నారని మార్కాపురం మండలం రాయవరం పంచాయతీ సర్పంచ్ అభ్యర్థి బి. చిన్నగురవయ్య ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గత నాలుగైదు రోజులుగా రూరల్ ఎస్సై వేమన తనను పోలీస్స్టేషన్కు పిలిపించి నామినేషన్ విత్డ్రా చేసుకోవాలని హెచ్చరించడంతో పాటు, సిబ్బందితో వేధిస్తున్నారని శుక్రవారం కలెక్టర్, ఎన్నికల ప్రత్యేక అధికారి ఎం.విజయసునీతకు ఫిర్యాదు చేశారు. గ్రామానికి చెందిన ఏఎంసీ మాజీ చైర్మన్ కాకర్ల శ్రీనివాసులు గతంలో ఎంపీటీసీ ఎన్నికల సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల బీఫారాలను చించివేశారని, దీనిపై అప్పటి ఎన్నికల అధికారి ఫిర్యాదు చేసినా పోలీసులు చర్యలు తీసుకోలేదని తెలిపారు. ఇప్పుడు పోటీ నుంచి తప్పుకోకపోతే ప్రాణహాని కలిగిస్తామని భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారని కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. తమకు రక్షణగా పోలీసు బందోబస్తు కల్పించి, ఒత్తిడి చేస్తున్న రూరల్ ఎస్సైపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ ఎస్పీ కార్యాలయంలోనూ ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరిగేలా జిల్లా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు రామకృష్ణారెడ్డి, శ్రీనివాసులు, చంద్రశేఖర్ తదితరులు కోరారు.
● మొహిద్దీన్పురంలో ఎస్సై తీరుపై గ్రామస్తుల ఆగ్రహం
అర్ధవీడు: మండలంలోని మొహిద్దీన్పురం గ్రామంలో పోలీసుల వ్యవహారశైలి వివాదాస్పదంగా మారింది. ఇంటి అవసరాల నిమిత్తం గ్యాస్ సిలిండర్ తీసుకునేందుకు శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఇంటి ముందు గ్యాస్ పుస్తకంతో వేచి ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ సానుభూతిపరుడు షేక్ అలీబాషాను అర్ధవీడు ఎస్సై ఎం.శివనాంచారయ్య అదుపులోకి తీసుకోవడంపై గ్రామస్తులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అతని వద్ద డబ్బులు, ఓటర్ల జాబితా ఉన్నాయని పోలీసులు చెబుతుండగా.. గ్యాస్ సిలిండర్ కోసం పట్టుకున్న డబ్బును ఓటర్లకు పంచేందుకు తీసుకెళ్తున్నాడని ఎలా నిర్ధారిస్తారని స్థానికులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. సర్పంచ్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఎలాంటి తప్పు చేయని సామాన్యులను అనుమానాల పేరుతో పోలీస్స్టేషన్ల చుట్టూ తిప్పడం సరికాదని మండిపడుతున్నారు. పోలీసులు నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాలని కోరుతున్నారు. ఈ ఘటనపై ఉన్నతాధికారులు విచారణ చేపట్టి, అలీబాషాపై తప్పుడు కేసును తొలగించాలని గ్రామస్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
బేస్తవారిపేట: మండలంలోని కొత్తపల్లెలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న వైఎస్సార్సీపీ మద్దతు సర్పంచ్ అభ్యర్థిపై టీడీపీ వర్గీయులు దాడికి తెగబడ్డారు. సర్పంచ్ అభ్యర్థి బిక్క కోటమ్మ, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు గ్రామంలో ప్రచారానికి వెళ్లగా, అప్పటికే ఫూటుగా మద్యం సేవించి ఉన్న దాదాపు 20 మంది వారిని అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో కోటమ్మతో పాటు ఆమె భర్త అప్పిరెడ్డిపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు. విషయం తెలుసుకున్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, గ్రామస్తులు అక్కడికి చేరుకుని బాధితులను ఆస్పత్రికి తరలించారు. టీడీపీ సర్పంచ్ అభ్యర్థి కుటుంబ సభ్యులే ఈ దాడికి పాల్పడ్డారని వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు ఆరోపిస్తున్నాయి. ఈ ఘటనపై బాధితులు పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు.
నిందితులపై చర్యలు తీసుకోవాలి
దాడి విషయం తెలుసుకున్న వైఎస్సార్సీపీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి, మాజీ ఎమ్మెల్యే కేపీ నాగార్జునరెడ్డి కంభం ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు చేరుకుని బాధితులను పరామర్శించారు. ఘటనకు బాధ్యులైన వారిపై పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, ఎన్నికల కమిషన్ స్పందించి ఎన్నికలు సజావుగా జరిగేలా చూడాలని డిమాండ్ చేశారు.