ఒకే సమస్య.. రెండు రకాల న్యాయం
సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్: పంచాయతీ ఎన్నికల విధుల్లో ఉన్న అధికారులు చట్టాలు, నిబంధనలను పక్కనపెట్టి కూటమి నేతల కనుసన్నల్లో పనిచేస్తున్నారు. అధికార పార్టీ నాయకులు ఏం చెబితే అది తు.చ. తప్పకుండా అమలు చేస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యే, మంత్రి, జిల్లా ఉన్నతాధికారుల నుంచి తీవ్ర ఒత్తిళ్లు ఉన్నాయంటూ కొందరు అధికారులు బహిరంగంగానే చెబుతుండటం ఇక్కడి దుర్మార్గానికి అద్దం పడుతోంది. గతంలో ఇదే తరహా సమస్యలపై కోర్టులు ఇచ్చిన తీర్పులను చూపించి, అడ్వకేట్లు వాదించినా.. ‘పైనుంచి ఒత్తిడి ఉంది’ అంటూ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. కందుకూరు నియోజకవర్గంలోని ఐదు మండలాల్లో మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల నామినేషన్ల పరిశీలనలో భారీగా అక్రమాలు చోటుచేసుకున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ బలపరిచిన సర్పంచ్, వార్డు మెంబర్ అభ్యర్థులు గెలిచే అవకాశం ఉన్న చోట కుంటిసాకులతో ఆర్వోలు నామినేషన్లను తిరస్కరించడం వెనుక కూటమి నేతల హస్తం ఉందనేది బహిరంగ రహస్యం.
చేవూరులో ‘ప్రొటోకాల్’ రాజకీయం
గుడ్లూరు మండలం చేవూరు పంచాయతీ సర్పంచ్ అభ్యర్థితో పాటు నాలుగు వార్డుల నామినేషన్లను పాన్ కార్డు లేదనే సాకుతో తిరస్కరించారు. అభ్యర్థికి పాన్ కార్డు తప్పనిసరి కానప్పటికీ, దానినే కారణంగా చూపించారు. సబ్ కలెక్టర్ డి. హిమవంశీకి అప్పీల్ చేసినా న్యాయం జరగలేదు. రామాయపట్నం పోర్టు, బీపీసీఎల్ తదితర పరిశ్రమలు ఎక్కువగా చేవూరు పరిధిలోనే ఉన్నాయి. అక్కడ పనులు ప్రారంభించేటప్పుడు పంచాయతీ తీర్మానాలు, ప్రొటోకాల్ తమకే దక్కాలనే ఉద్దేశంతో టీడీపీ అభ్యర్థిని గెలిపించుకునేందుకు మంత్రుల ఒత్తిడితోనే నామినేషన్లను రిజెక్ట్ చేసినట్లు సమాచారం.
కందుకూరు మండలం మోపాడు, బలిజపాలెం గ్రామాల్లోనూ అధికారులు పక్షపాతంగా వ్యవహరించారు. మోపాడులో ఒకే కారణంతో తిరస్కరణకు గురైన ఆరు వార్డు మెంబర్ల నామినేషన్లపై అప్పీల్కు వెళ్లగా, కేవలం రెండింటినే ఆమోదించారు. మరోవైపు, ఇదే పంచాయతీలో టీడీపీ మద్దతు అభ్యర్థులైన అన్నదమ్ములు హరికృష్ణ, బాలకృష్ణ నామినేషన్ పత్రాల్లో తండ్రి పేరు ఒకచోట ‘వెంకటేశ్వర్లు’ అని, మరోచోట ‘పెదబాబు’ అని భిన్నంగా ఉన్నా ఆర్వో ఆమోదించారు. దీనిపై ప్రశ్నించడానికి వెళ్లిన వారిని అధికారుల వద్దకు రానివ్వకుండా అడ్డుకున్నారు. ఇక బలిజపాలెంలో వృత్తి రాయలేదని ఆరు వార్డుల నామినేషన్లను తిరస్కరించగా, అప్పీల్లో కేవలం రెండింటికే అనుమతిచ్చారు. ఇలా కందుకూరు నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా తిరస్కరణకు గురైన 89 నామినేషన్లపై సబ్ కలెక్టర్కు అప్పీల్ చేయగా, గురువారం అర్ధరాత్రి కేవలం 9 నామినేషన్లనే ఆమోదిస్తూ జాబితా ప్రకటించారు. అధికారులు రాజ్యాంగ నిబంధనలను కాకుండా కూటమి నేతల ఆదేశాలనే పాటిస్తున్నారని అభ్యర్థులు మండిపడుతున్నారు.
కందుకూరులో బాధ్యతలు, విధులు, చట్టాలు మరిచిన అధికార యంత్రాంగం
సర్పంచ్, వార్డు మెంబర్లకు పోటీ చేసే సామాన్యుల నామినేషన్లు తిరస్కరణ
కోర్టు తీర్పులు చూపి అడ్వకేట్లు వాదించినా పచ్చ నేతల మాటే శిరోధార్యం
తిరస్కరణకు గురైన 89 నామినేషన్లపై సబ్ కలెక్టర్కు అభ్యర్థుల అప్పీల్
హైడ్రామా నడుమ గురువారం అర్ధరాత్రి 9 మాత్రమే ఆమోదం.. 80 ఔట్