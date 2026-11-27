పొదిలి: నగర పంచాయతీ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీని చూసి కూటమి నేతలు భయపడ్డారని, గెలుపుపై నమ్మకం లేకనే అడ్డదారులు తొక్కారని మార్కాపురం వైఎస్సార్సీపీ ఇన్చార్జి అన్నా రాంబాబు విమర్శించారు. స్థానిక పార్టీ కార్యాలయంలో శుక్రవారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. కూటమి నేతలు అన్ని హంగులు ఉన్న వారిని పోటీలో నిలబెడితే, తాము మాత్రం డబ్బులు లేకపోయినా పార్టీకి విధేయులైన నిఖార్సయిన కార్యకర్తలను బరిలోకి దించామన్నారు. వెయ్యి మంది నాన్ లోకల్ వ్యక్తులను, గంజాయి బ్యాచ్ను పొదిలిలో దించి అరాచకం సృష్టించారని, అయినప్పటికీ నైతిక విజయం తమ చైర్పర్సన్, 28 మంది కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులదేనని స్పష్టం చేశారు. పొదిలి ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యే కొత్త పంథాను అనుసరించారని, పోలీసులు, అధికారుల సాయంతో ఎన్ని అక్రమాలకు పాల్పడాలో అన్నీ చేయించారని ఆరోపించారు. ఇందుకు గాను ఎమ్మెల్యేకు వైఎస్సార్సీపీ తరఫున మంచి బిరుదు ఇచ్చి సత్కరిస్తామని ఎద్దేవా చేశారు. కూటమి నేతల కొత్త పోకడలు, అక్రమాల వల్ల కేవలం వైఎస్సార్సీపీ మాత్రమే కాకుండా సమాజం కూడా నష్టపోతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
పోలింగ్ రోజున అరాచక పర్వం
పోలింగ్ రోజున కూటమి మూకలు చేసిన అరాచకాలు అన్నీ ఇన్నీ కావని అన్నా రాంబాబు మండిపడ్డారు. అభ్యర్థులకు సంబంధించిన చీఫ్ ఏజెంట్ను నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అనధికారికంగా హౌస్ అరెస్ట్ చేశారని తెలిపారు. పోలింగ్ ఏజెంట్లను పోలీసులు తీవ్రంగా వేధించారని, అయినా లెక్కచేయకుండా వచ్చిన వారిని దౌర్జన్యంగా బయటకు పంపించి, బూత్లలో కూటమి మూకలు ఇష్టానుసారం ఓట్లు వేసుకున్నాయని ఆరోపించారు. నందిపాలెం, పోతవరం పోలింగ్ బూత్లలో రౌడీ మూకల అక్రమాలు మితిమీరిపోయాయన్నారు. ఏజెంట్లు, కార్యకర్తలపై దాడులు చేయడం, మహిళలని కూడా చూడకుండా పోలీసులు దాడి చేయడం, రిగ్గింగ్, బూత్ క్యాప్చర్లకు పాల్పడ్డారని ధ్వజమెత్తారు. ఒక రౌడీ షీటర్ మహిళలను కొడుతుంటే, ఓ నేత కొడుకు వాహన ర్యాలీతో హల్చల్ చేస్తుంటే పోలీసులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్లు, కార్యకర్తలను సంఘవిద్రోహ శక్తులుగా భావించి వేధించడమే కాకుండా, వారిపైనే కేసులు బనాయించడం దారుణమన్నారు.
ఆధారాలతో సహా బయటపెడతాం
ఏయే బూత్ల వద్ద ఎవరు ఎలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడ్డారో ఫొటోలు, వీడియోలతో సహా చూపిస్తామని అన్నా రాంబాబు స్పష్టం చేశారు. ఓటు హక్కు లేని కాలేజీ పిల్లలతో ఓట్లు వేయించారని, చచ్చిపోయిన వారి ఓట్లు కూడా వేసుకున్నారని ఆరోపించారు. బూత్లలోకి చొరబడి మహిళల ఓట్లు పురుషులు, వృద్ధుల ఓట్లు యువకులు వేసుకున్నారన్నారు. ఇన్ని అక్రమాలకు పాల్పడ్డారంటేనే కూటమి నేతలకు గెలుపుపై సందేహాలు ఉన్నాయని అర్థమవుతోందని, బూత్లో తమ అభ్యర్థులకు పది ఓట్లు పడినా నైతిక విజయం తమదేనని అన్నారు. అన్యాయం జరిగితే ఆశ్రయించాల్సిన పోలీసులే రౌడీ మూకలకు దారి క్లియర్ చేస్తూ తమ యూనిఫాం పరువు, ప్రతిష్టలను దిగజార్చుకున్నారని విమర్శించారు. ఇలాంటి తీరు వల్ల సమాజంలో పోలీసు, రెవెన్యూ అధికారులకు విలువలు తగ్గిపోతున్నాయని హితవు పలికారు. సమావేశంలో పార్టీ చైర్పర్సన్ అభ్యర్థి కామునూరి వెంకటరావు, కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులు, పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి సానికొమ్ము శ్రీనివాసరెడ్డి, గొలమారి చెన్నారెడ్డి, మాజీ ఎంపీపీ కె.నరసింహారావు, జి.శ్రీనివాసులు, బీరం కృష్ణారెడ్డి, ఆనికాళ్ల ఈశ్వరరెడ్డి, కంభాలపాడు, మాదాలవారిపాలెం నాయకులు పాల్గొన్నారు.
వైఎస్సార్ సీపీని చూసి భయపడి అడ్డదారులు తొక్కిన కూటమి నేతలు
వెయ్యి మంది నాన్ లోకల్స్, గంజాయి బ్యాచ్తో పొదిలిలో అరాచకం
అక్రమాలకు పాల్పడిన ఎమ్మెల్యేను మంచి బిరుదుతో సత్కరిస్తాం
రౌడీ మూకలకు రెడ్ కార్పెట్ పరిచి యూనిఫాం పరువు తీసుకున్న పోలీసులు
విలేకర్ల సమావేశంలో మార్కాపురం
ఇన్చార్జి అన్నా రాంబాబు ధ్వజం