● స్ట్రెచర్పై 1.5 కి.మీ. మోసుకొచ్చి ఆస్పత్రికి తరలించిన 108 సిబ్బంది
టంగుటూరు: మండలంలోని పాలేరు రైల్వే బ్రిడ్జి వద్ద శుక్రవారం చోటుచేసుకున్న రైలు ప్రమాదంలో ఓ మహిళకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. 108 సిబ్బంది కథనం ప్రకారం.. ఉలవపాడు మండలం కృష్ణాపురం గ్రామానికి చెందిన జ్ఞానమ్మ, ఆమె భర్త చంచయ్య టంగుటూరు సమీపంలో రైల్వే ట్రాక్ పనులు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో టంగుటూరు–సింగరాయకొండ మార్గంలోని పాలేరు బ్రిడ్జి వద్ద రైల్వే ట్రాక్ దాటుతుండగా, సింగరాయకొండ నుంచి ఒంగోలు వైపు వెళ్తున్న రైలు జ్ఞానమ్మను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆమె కుడికాలు, కుడిచెయ్యి విరిగిపోయాయి. స్థానికులు, రైల్వే సిబ్బంది సమాచారం అందించడంతో టంగుటూరు 108 సిబ్బంది ఈఎంటీ పుల్లయ్య, పైలట్ మస్తాన్ వలి ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. బ్రిడ్జి వద్దకు అంబులెన్స్ వెళ్లే మార్గం లేకపోవడంతో స్ట్రెచర్తో అక్కడికి వెళ్లి జ్ఞానమ్మకు ప్రథమ చికిత్స చేశారు. అనంతరం ఆమెను స్ట్రెచర్పై సుమారు 1.5 కిలోమీటర్ల మేర మోసుకొచ్చి, అంబులెన్స్లో మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం ఒంగోలు జీజీహెచ్కు తరలించారు.
సింగరాయకొండ: మండల పరిధిలోని జాతీయ రహదారిపై గల విమానాల ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ సమీపంలో గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీకొని లారీ క్లీనర్ మృతి చెందాడు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. తెలంగాణ రాష్ట్రం వరంగల్ టౌన్కు చెందిన పీర్ల నాగరాజు(41) లారీలో నెల్లూరు వైపు వెళ్తున్నారు. గురువారం రాత్రి 9.30 గంటల సమయంలో ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ వద్ద ఉన్న కుంభకోణం టీ షాపు వద్ద లారీని పక్కన ఆపి, డ్రైవర్తో కలిసి కిందకు దిగారు. రోడ్డు దాటుతుండగా గుర్తుతెలియని వాహనం నాగరాజును ఢీకొట్టడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఒంగోలు జీజీహెచ్కు తరలించి, కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై సుధీర్కుమార్ తెలిపారు.