 11 మున్సిపాలిటీలకు ఛైర్మన్ అభ్యర్థులను ప్రకటించిన వైఎస్సార్‌సీపీ | YSRCP announces chairperson candidates for 11 municipalities | Sakshi
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11 మున్సిపాలిటీలకు ఛైర్మన్ అభ్యర్థులను ప్రకటించిన వైఎస్సార్‌సీపీ

Oct 18 2026 10:51 PM | Updated on Oct 18 2026 10:51 PM

YSRCP announces chairperson candidates for 11 municipalities

రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి మున్సిపాల్‌ ఛైర్మన్ అభ్యర్థుల నాలుగో జాబితాను వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ  విడుద‌ల చేసింది. ఇందులో భాగంగా 11 మున్సిపాలిటీలకు అభ్యర్థులను వైఎస్సార్‌సీపీ ప్ర‌క‌టించారు.

నాలుగో జాబితాలోని మున్సిపాలిటీల అభ్యర్థులు

పెద్దాపురం: కపుగంటి సౌందర్య లక్ష్మి

సామర్లకోట: ఉబా జాన్ మోసెస్

మండపేట: డాక్టర్ కట్రవతు రాము

నిడదవోలు: వేదల విజయలక్ష్మి

ఆదోని: గజ్జల ప్రణీత రెడ్డి

గుత్తి: మాతంగి అంజుల

కుప్పం: విజయ్ కుమార్

పలమనేరు: వి. శ్రీలక్ష్మి

పుత్తారు: జయ ప్రకాష్

గుంతకల్లు: ఎన్. వెంకట లక్ష్మి

పార్వతీపురం: సాయి శ్రీ పట్నాన 

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