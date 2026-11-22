నిర్మల్టౌన్: తెలంగాణ ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీస ర్స్ అసోసియేషన్ బాసర సర్కిల్ నూతన కార్యవర్గ ఎన్నికలు ఆదివారం నిర్మల్ అటవీ శాఖ ప్రధాన కార్యాలయంలో నిర్వహించా రు. 2026–29 కాలానికి నూతన కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకున్నారు. రాష్ట్ర అసోసియేషన్ జనరల్ సెక్రటరీ ప్రణీత్ కౌర్ ఎన్నికల పరిశీలకులుగా వ్యవహరించారు. ఖానాపూర్ ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ కె.కిరణ్కుమార్ ఆధ్వర్యంలో ఎన్నికలు జరిగాయి. అధ్యక్షుడిగా వర్ని ఫారె స్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ పుండలీక్, ఉపాధ్యక్షురాలి గా బాసర ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్, ఎఫ్ఎస్సీ సీహెచ్.అనిత, ప్రధాన కార్యదర్శిగా నిర్మల్ ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ జీవీ.రామకృష్ణ, సంయుక్త కార్యదర్శిగా జగిత్యాల ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ పద్మారావు, కోశాధికారిగా ఇందల్వా యి ఎఫ్ఆర్వో రవిమోహన్భట్, ఆర్గనైజింగ్ సెక్రెటరీగా ఆదిలాబాద్ ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ రాథోడ్ అవినాష్ ఎన్నికయ్యారు. నూతన కార్యవర్గాన్ని అభినందించారు.