సుప్రీంకోర్టులో రఘురామకృష్ణరాజుకు చుక్కెదురు

సాక్షి,న్యూఢిల్లీ : బ్యాంకు కుంభకోణం కేసుకు సంబంధించి టీడీపీ ఎమ్మెల్యే రఘురామకృష్ణరాజు సహా ఇండ్ భారత్ పవర్ జెన్కామ్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్లకు సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. వారిపై నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ను రద్దు చేయడానికి అత్యున్నత న్యాయస్థానం నిరాకరించింది. ఈ మేరకు దాఖలైన క్వాష్ పిటిషన్లను సుప్రీంకోర్టు డిస్మిస్ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
బ్యాంకులకు సుమారు రూ. 237 కోట్ల మేర మోసం చేయడం, నిధుల మళ్లింపు ఆరోపణలపై సీబీఐ ఈ దర్యాప్తు చేపట్టింది. ఈ దర్యాప్తు ప్రక్రియలో తాము ఎలాంటి జోక్యం చేసుకోలేమని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.
16 వారాల్లో చార్జిషీట్ దాఖలు
ఈ కేసు దర్యాప్తును వేగవంతం చేయాలని సీబీఐని ఆదేశించిన సుప్రీంకోర్టు.. రాబోయే 16 వారాల్లోగా ఈ కేసుకు సంబంధించి చార్జిషీట్ దాఖలు చేయాలని స్పష్టం చేసింది. కోర్టు తీసుకున్న ఈ తాజా నిర్ణయంతో రఘురామకృష్ణరాజుతో పాటు ఇండ్ భారత్ పవర్ డైరెక్టర్లకు చట్టపరంగా ఎదురుదెబ్బ తగిలినట్లయింది.
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