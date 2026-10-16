 శబరిమల భక్తులకు వసతులు.. డ్రోన్లతో భద్రత! | Sabarimala Pilgrimage, New Facilities, Health Checks And Drone Security On Pullumedu Route, Check Out Complete Details Inside | Sakshi
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శబరిమల భక్తులకు వసతులు.. డ్రోన్లతో భద్రత!

Oct 16 2026 4:47 PM | Updated on Oct 16 2026 5:22 PM

Pullumedu Route: Facilities & Drone Security for Sabarimala Pilgrims

(ఏఐ ఇమేజ్‌)

ఇడుక్కి: రాబోయే శబరిమల యాత్రా కాలానికి ముందు జిల్లాలో సన్నాహాలు ముమ్మరం అవుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా జాతీయ రహదారుల అథారిటీ ఆధ్వర్యంలో రోడ్ల మరమ్మతు పనులు ప్రారంభమయ్యాయి.  యాత్ర సన్నాహాలపై జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో, మండల సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే సైన్బోర్డుల ఏర్పాటుతో సహా రహదారి పనులను పూర్తి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ దినేసన్ చెరువుత్ అధికారులను ఆదేశించారు.

వలడి, సత్రం, పుల్లుమేడు, ముక్కుళి మరియు బాయ్స్ గ్రౌండ్లలో తగినన్ని మరుగుదొడ్ల సౌకర్యాలు కల్పించాలని అటవీ శాఖ మరియు స్థానిక సంస్థలను కోరడం జరిగింది. సత్రం మార్గం గుండా యాత్రికులను ముందుకు వెళ్ళడానికి అనుమతించే ముందు వారిని పరీక్షించడానికి వలదిలో ఒక ఆరోగ్య పరీక్షా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. గుండె జబ్బులు మరియు ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్న యాత్రికులకు ఈ మార్గానికి దూరంగా ఉండమని సలహా ఇస్తారు. అవగాహన కల్పించడానికి బహుళ భాషలలో ప్రకటనలు కూడా చేస్తారు. వలదిలో మోహరించిన ఆరోగ్య శాఖ + సిబ్బందికి అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు.

ఈ సీజన్లో సత్రం మరియు పుల్లుమేడు మధ్య అటవీ శాఖ మూడు అదనపు సేవా కేంద్రాలను (ఎకో-షాపులను) తెరవనుంది. జీరో పాయింట్, పుల్లుమేడు మరియు కళుతక్కుళి వద్ద ఉన్న ఈ కేంద్రాలు యాత్రికులకు త్రాగునీరు, గంజి మరియు తేలికపాటి అల్పాహారాలను అందిస్తాయి.
మార్గం పొడవునా భద్రత, నిఘాను కూడా పటిష్టం చేస్తారు. పుల్లుమేడు, సన్నిధానం మధ్య అదనంగా ఒక వాచవర్ను నిర్మిస్తారు. ఆరుగురు సభ్యుల ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్ తో పాటు, ఈ మార్గం పొడవునా ప్రతి 500 మీటర్లకు ఇద్దరు ఎకో-గార్డులను మోహరిస్తారు. పగటిపూట డ్రోన్ నిఘా కూడా నిర్వహిస్తారు.

మోటారు వాహనాల శాఖకు చెందిన ఆరు బృందాలు ఇరవై నాలుగు గంటలూ గస్తీ నిర్వహిస్తాయి, అదే సమయంలో పాడైపోయిన వాహనాలకు వర్క్షాప్ సహాయం ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. ఉప్పుతార మరియు కోళికానం మధ్య 15 ప్రదేశాలలో కేరళ జల ప్రాధికార సంస్థ తాగునీటిని అందిస్తుంది.

మత్తు పదార్థాల రవాణా, వినియోగాన్ని నివారించడానికి
మత్తు పదార్థాల రవాణా, వినియోగాన్ని నివారించడానికి కుమిలిలో ఒక ఎక్సైజ్ చెక్-పోస్ట్ ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. అంజుమల, కుమిలి, పెరియార్ మరియు పీర్మేడ్ తాలూకా కార్యాలయంలో తహసీల్దార్ల నేతృత్వంలో కంట్రోల్ రూమ్లు తెరవబడతాయి. ఉప్పుతరలో అదనపు అగ్నిమాపక మరియు రెస్క్యూ సర్వీసెస్ యూనిట్ను మోహరించాలని కూడా సమావేశం సిఫార్సు చేసింది. ఈ సమావేశానికి ఏడీఎం మినీ కె. జాన్, ఆర్డీఓ ఎస్. శ్రీజిత్, వివిధ శాఖల అధిపతులు హాజరయ్యారు.

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