ఆలప్పుజలో అయ్యప్ప స్వాములకు ప్రత్యేక వసతులు!

త్వరలో ప్రారంభం కానున్న శబరిమల యాత్రా కాలంలో ఆలప్పుజ జిల్లాకు వచ్చే అయ్యప్ప భక్తుల కోసం కేరళ ప్రభుత్వం పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని రకాల వసతులు కల్పించేందుకు అధికారులు ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించి కార్యాచరణను సిద్ధం చేశారు.
నవంబర్ 14 నుంచి ప్రత్యేక సౌకర్యాలు
నవంబర్ 14 నుండి చెంగన్నూర్ రైల్వే స్టేషన్, కేఎస్ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్, చెంగన్నూర్ మహాదేవ ఆలయం, అంబలప్పుజ, హరిపాడ్ వంటి ప్రధాన యాత్రా స్థలాలలో భక్తుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. యాత్రికుల విశ్రాంతి కోసం విశ్రాంతి స్థలాలు, తాగునీరు, విశాలమైన పార్కింగ్ ప్రాంతాలు, బయో-టాయిలెట్లు, భద్రత కోసం సీసీటీవీ నిఘా వంటి సదుపాయాలను కల్పిస్తున్నారు.
భక్తుల ప్రయాణ సౌలభ్యం నిమిత్తం చెంగన్నూర్ రైల్వే స్టేషన్ నుండి ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులను నడపనున్నారు. అలాగే భక్తుల భద్రతను పూర్తిగా నిర్ధారించడానికి కీలక ప్రదేశాలలో అదనపు పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించి భద్రతా చర్యలను కట్టుదిట్టం చేయనున్నారు.
పారిశుధ్యం, ఆహార భద్రతకు ప్రాధాన్యం
క్షేత్రాల వద్ద పరిశుభ్రతను ఎల్లప్పుడూ కాపాడేందుకు ప్రధాన పుణ్యక్షేత్రాలలో ప్రత్యేకంగా పారిశుధ్య కార్మికులను నియమించనున్నారు. అనధికార ఆక్రమణలను తొలగించడంతో పాటు, యాత్రికులకు ఆహారాన్ని అందించే వివిధ వ్యాపార సంస్థలలో ఫుడ్ సేఫ్టీని నిర్ధారించడానికి పలు శాఖల ఆధ్వర్యంలో సంయుక్త తనిఖీలు చేపట్టనున్నారు.
అత్యవసర వైద్య సేవలు
యాత్రా సమయంలో భక్తులకు ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తినా వెంటనే స్పందించేలా తగినన్ని అత్యవసర వైద్య సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉంచాలని ఆరోగ్య శాఖను అధికారులు ఆదేశించారు. స్థానిక ఆరోగ్య కేంద్రాలలో అవసరమైన మందులను తగినంతగా నిల్వ ఉంచడంతో పాటు, వైద్యులు, అంబులెన్స్ సేవలు 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.