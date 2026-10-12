సాక్షి,న్యూఢిల్లీ: ఓ వైపు ఎన్నికల సంఘంపై తీవ్ర ఆరోపణలు.. మరో వైపు సుప్రీంకోర్టు దిశగా ప్రతిపక్ష నేతల నిరసన ప్రదర్శన.. ఈ హడావుడి మధ్య అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించింది మాత్రం ఓ సూపర్ హీరో మాస్క్! కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గే సహా ప్రతిపక్ష నేతల నిరసనకు బ్యాట్ మ్యాన్ మాస్కులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి
బ్యాట్మ్యాన్ అంటే చాలామందికి గుర్తొచ్చేది చీకటిలో నేరాలపై పోరాడే ఓ కల్పిత సూపర్హీరో. తప్పులను ఎదిరించడం, అన్యాయంపై పోరాడటం, న్యాయం కోసం నిలబడటం వంటి భావాలు ఈ పాత్రతో ముడిపడి ఉన్నాయి. అందుకే బ్యాట్ మ్యాన్ మాస్కును నిరసనలో ఉపయోగించడం ద్వారా తమ పోరాటానికి ఓ ప్రత్యేకమైన దృశ్య రూపం ఇవ్వాలనే ప్రయత్నంగా దీన్ని చూడొచ్చు.
రాహుల్ గాంధీ పాత జోక్..ఇప్పుడు నిరసనలో!
ఈ మాస్కుల వెనుక రాహుల్ గాంధీకి సంబంధించిన మరో ఆసక్తికరమైన అంశం ఉంది.ఆగస్టులో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ వ్యక్తి రాహుల్ను ‘‘మీరు బ్యాట్మ్యానా?’’ అని అడిగారు. తాను, బ్యాట్మ్యాన్ ఎప్పుడైనా ఒకే గదిలో కనిపించారా? అన్న తరహాలో సరదాగా రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో సామాజిక మాధ్యమాల్లో రాహుల్, బ్యాట్మ్యాన్లను పోలుస్తూ మీమ్స్ ప్రచారంలోకి వచ్చాయి.
ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ వర్గాలు కూడా బ్యాట్మ్యాన్ బొమ్మను తమ రాజకీయ ప్రచారంలో ఉపయోగించాయి. అక్టోబర్ 6న జరిగిన నిరసనకు సంబంధించిన ప్రచారంలో ఈ తరహా చిత్రాలు కనిపించగా..అక్టోబర్ 12న ఢిల్లీలో జరిగిన నిరసనలోనూ బ్యాట్మ్యాన్ మాస్కులు మరోసారి చర్చనీయాంశమయ్యాయి.
సుప్రీంకోర్టు దిశగా మార్చ్.. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది?
ఢిల్లీలో నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టిన ప్రతిపక్ష నేతలను పోలీసులు భగవాన్ దాస్ మార్గ్ సమీపంలో అడ్డుకున్నారు. అనంతరం ఓటర్ల జాబితాల్లో అవకతవకలు, ఓట్ల తొలగింపునకు సంబంధించిన ఆరోపణలపై రాహుల్ గాంధీ సహా ప్రతిపక్ష నేతలు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. అక్టోబర్ 13న పిటిషన్ పరిశీలనకు వచ్చే అవకాశంపై కోర్టు రిజిస్ట్రీ ద్వారా ప్రక్రియ కొనసాగినట్లు వార్తలు వెలువడ్డాయి. ఈ పరిణామాల్లో అసలు చర్చ ఎన్నికల ప్రక్రియ, ఓటర్ల హక్కులు, ఎన్నికల సంఘం బాధ్యతల చుట్టూ తిరుగుతోంది. బ్యాట్మ్యాన్ మాస్కులు మాత్రం ఆ రాజకీయ పోరాటానికి అదనపు ప్రచార ఆకర్షణను తీసుకొచ్చాయి.
రాజకీయాల్లోనూ మారుతున్న ప్రచార శైలి
ఒకప్పుడు రాజకీయ నిరసన అంటే నినాదాలు, ప్లకార్డులు, ప్రసంగాలు, ర్యాలీలు ప్రధానంగా కనిపించేవి. ఇప్పుడు వాటితోపాటు ఫొటోలు, చిన్న వీడియోలు, మీమ్స్, గుర్తుండిపోయే దృశ్యాలకు కూడా ప్రాధాన్యం పెరిగింది. ఒక చిత్రం కొన్ని సెకన్లలోనే వేలాది మందికి చేరగలదు. అందుకే నిరసనలో కనిపించే ప్రతి ప్రత్యేక దృశ్యం సామాజిక మాధ్యమాల్లో చర్చకు దారితీస్తోంది.