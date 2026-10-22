లింగ నిర్ధారణ చేస్తే కఠిన చర్యలు

నారాయణపేట: గర్భస్థ శిశువు లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలను పూర్తిగా అరికట్టి పీసీపీఎన్డీటీ చట్టాన్ని పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ అధికారి, జిల్లా సలహ కమిటీ చైర్మన్ డా. కె.జయచంద్రమోహన్ సూచించారు. శుక్రవారం తన కార్యాలయంలో పీసీపీఎన్డీటీ జిల్లా సలహ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించి గర్భస్థ శిశువు లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలను అరికట్టడం, భ్రుణహత్యల నివారణ, అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ కేంద్రాలపై పర్యవేక్షణ, ఆడపిల్లలపై సమానత్వ భావన పెంపొందించడం వంటి అంశాలపై చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. ఆడపిల్లల జనన నిష్పత్తిని మెరుగుపర్చడంతో పాటు గర్భస్థ శిశువు లింగ నిర్ధారణను పూర్తిస్థాయిలో అరికట్టేందుకు వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు, వైద్య నిపుణులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, సంబంధిత శాఖల ప్రతినిధులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. చట్టాన్ని ఉల్లంఘించే చర్యలకు తావులేకుండా పటిష్ట పర్యవేక్షణ చేపట్టాలని, ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించాలని కోరారు. సమావేశంలో డిప్యూటీ డీఎంహెచ్ఓ డా. సిద్ధప్ప, గైనకాలజిస్ట్ డా. అమిత, పీడియాట్రిషియన్ డా. రాకేష్, ఎంహెచ్ఎన్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ కిష్టమ్మ, సఖి సెంటర్ ఎనన్జీఓ ప్రతినిధి క్రాంతిరేఖ, సోషల్ వర్కర్ హజమ్మ, ఎంహెచ్ఎన్ కో–ఆర్డినేటర్ అరవింద్, రాజన్న ఎంపీహెచ్ఈఓ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
పాముకాటుపై అప్రమత్తంగా ఉండాలి..
పాముకాటుపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారి డా. జయచంద్రమోహన్ అన్నారు. కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు శుక్రవారం జిల్లాకేంద్రంలో పాముకాటు నివారణ అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ప్రోగ్రామ్ అధికారులు డా. లక్ష్మీకాంత్, డా. సాయిరాం ఆశా, ఏఎన్ఎంలకు పాముకాటు నివారణ, లక్షణాల గుర్తింపు, ప్రథమ చికిత్స, అత్యవసర వైద్య సేవలపై అవగాహన కల్పించారు. జిల్లాలో పాముకాటు ఘటనలు నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించేందుకు వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టిందన్నారు. పాముకాటు బాధితులు భయాందోళనలకు గురికాకుండా ప్రశాంతంగా ఉంచాలని, ఆలస్యం చేయకుండా సమీపంలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించాలని, అవసరమైన సందర్భాల్లో వైద్యుల పర్యవేక్షణలో యాంటీ స్నేక్ వీనం (ఏఎస్వీ) చికిత్స అందిస్తారని వివరించారు. మంత్రాలు, సంప్రదాయ వైద్య పద్ధతుల పేరుతో విలువైన సమయాన్ని వృథా చేయొద్దని సూచించారు. ముఖ్యంగా వ్యవసాయ పనులు చేసే సమయంలో, వర్షాకాలంలో తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని తెలిపారు. ఆశా కార్యకర్తలు, ఏఎన్ఎంలు, క్షేత్రస్థాయి ఆరోగ్య సిబ్బంది ప్రతి గ్రామంలో పాముకాటు నివారణపై విస్తృత ప్రచారం నిర్వహించాలని సూచించారు. పాముకాటు మరణాలను తగ్గించడం, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలను నివారించడం, సరైన ప్రథమ చికిత్సతో పాటు సకాలంలో ప్రాణరక్షక వైద్యం అందేలా చూడటమే కార్యక్రమం ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ డీఎంహెచ్ఓ డా. సిద్దాప్ప పాల్గొన్నారు.