 మిక్స్‌డ్ టాక్‌తోనూ ‘రణబాలి’కి భారీ వసూళ్లు! | Ranabaali Movie Box Office Collections Details, Vijay Deverakonda And Rashmika Film Continues Its Strong Run Despite Mixed Reviews | Sakshi
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Ranabaali Movie Collections: మిక్స్‌డ్ టాక్‌తోనూ ‘రణబాలి’కి భారీ వసూళ్లు!

Oct 22 2026 12:30 PM | Updated on Oct 22 2026 1:00 PM

Ranabaali Movie Box Office Collection Details

టాలీవుడ్ రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ, నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న జంటగా నటించిన చిత్రం ‘రణబాలి’ బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకెళ్తోంది. దసరా కానుకగా ఈ నెల 16న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమాకు విడుదల రోజున మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ, వసూళ్లపై మాత్రం పెద్దగా ప్రభావం కనిపించడం లేదు. టాక్‌తో సంబంధం లేకుండా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమా మంచి వసూళ్లను రాబడుతోంది. విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న స్టార్ పవర్‌కు ప్రేక్షకుల ఆదరణ తోడవడంతో ‘రణబాలి’ బాక్సాఫీస్ వద్ద తన జోరు కొనసాగిస్తోంది.

మిశ్రమ టాక్ ఉన్నప్పటికీ ‘రణబాలి’ ఇప్పటివరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.55 కోట్ల నుంచి రూ.60 కోట్ల వరకు గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించినట్లు సమాచారం. అయితే ఈ వసూళ్లకు సంబంధించిన అధికారిక లెక్కలు వెలువడాల్సి ఉంది. మొత్తానికి, విజయ్ దేవరకొండ–రష్మిక మందన్న జంటకు ఉన్న క్రేజ్, దసరా సెలవులు ‘రణబాలి’కి బాక్సాఫీస్ వద్ద కలిసొస్తున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో సినిమా అన్ని ప్రాంతాల్లో బ్రేక్‌ఈవెన్ సాధించి లాభాల బాట పడుతుందా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

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