షాద్నగర్: కాపర్ కేబుల్ వైర్లు దొంగిలిస్తున్న నిందితుడిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. శుక్రవారం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో డీసీపీ శిరీష రాఘవేంద్ర వివరాలు వెల్లడించారు. మున్సిపల్ సమీపంలోని ఏఎన్ఆర్ నారాయణ పెట్రోల్ పంపు పక్కన ఉన్న ఇండస్ పవర్కు అమర్చిన రూ.8,500 విలువ చేసే సుమారు 45 మీటర్ల కాపర్ వైరును ఈనెల 4న గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దొంగిలించారు. ఈ మేరకు ఇండస్ టవర్ పెట్రోలింగ్ సూపర్వైజర్ శివకుమార్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఎలక్ట్రీషియన్గా పని చేస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తూర్పు గోదావరి జిల్లా బిక్కవోలు మండలం పండలపాక గ్రామానికి చెందిన దొడ్డి దుర్గాప్రసాద్ కేబుల్ వైర్ను దొంగిలించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా షాద్నగర్, కేశంపేట, కొందుర్గు, కొత్తూరు, నందిగామ, జడ్చర్ల, భూత్పూరు, జగిత్యాల పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో 19 దొంగతనాలకు పాల్పడినట్లు నేరం అంగీకరించాడు. అతన్ని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. నిందితుడి నుంచి రూ.2లక్షల నగదుతో పాటు దొంగతనాలకు ఉపయోగించే పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కేసును ఛేదించడంలో కీలకపాత్ర పోషించిన ఏసీపీ లక్ష్మీనారాయణ, సీఐ సీతారాం, ఎస్ఐ శివారెడ్డి, సిబ్బంది హరూన్ఖాన్, లింగమూర్తి, రవీందర్, సంతోష్, జాకీర్, అశోక్, మోహన్, విజయ్కుమార్ను డీసీపీ అభినందించారు. రివార్డులు అందజేశారు.
ఆయా ఠాణాల పరిధిలో 19 చోరీలు
ఎట్టకేలకు చిక్కి కటకటాలపాలు