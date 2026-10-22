ఖిల్లాఘనపురం: రోడ్డుపై పోసిన వడ్ల కుప్పను తప్పించే క్రమంలో ప్రమాదానికి గురై ఓ యువకుడు మృతిచెందిన ఘటన ఖిల్లాఘనపురం శివారులో భారత్ పెట్రోల్ బంక్ సమీపంలోని బ్రిడ్జి వద్ద గురువారం రాత్రి చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు, చుట్టుపక్కల వారి కథనం ప్రకారం.. పెద్దమందడి మండలం పామిరెడ్డిపల్లికి చెందిన కొంకల రామాంజనేయులు(26) గురువారం రాత్రి పామిరెడ్డిపల్లి వైపు నుంచి ఖిల్లాఘనపురం బైక్పై వెళ్తున్నాడు. బ్రిడ్జి దగ్గరకు రాగా.. రోడుడపై పోసిన వడ్లకుప్పను గమనించక నేరుగా వెళ్లి ఓ చిన్న వడ్లకుప్పపైకి బైక్ను ఎక్కించాడు. కిందపడకుండా జాగ్రత్తపడి ముందుకు చూసే వరకు మరో పెద్ద వడ్లకుప్ప కనిపించింది. ఆ వడ్ల కుప్పను తప్పించే క్రమంలో అదుపుతప్పి పూర్తిగా ఎడమవైపు వచ్చి రోడ్డుపై పడిపోయాడు. ఈ క్రమంలో అతని తలకు తీవ్ర రక్తగాయాలయ్యాయి. అటుగా వెళ్తున్నవారు, చుట్టుపక్కల వారు గమనించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు వచ్చి చూసే సమయానికి అతను పూర్తిగా స్పృహ తప్పి రక్తపుమడుగులో పడి ఉన్నాడు. 108 అంబులెన్స్కు వెంటనే సమాచారం ఇచ్చారు. 108అంబులెన్స్లో వనపర్తి ఆస్పత్రికి తరలించారు. పరిశీలించిన వైద్యులు యువకుడు అప్పటికే మృతిచెందినట్లు ధ్రువీకరించారు. కాగా, మృతుడు గతనెల రోజులుగా ప్రమాదానికి గురైన ప్రాంతంలోనే తన వరికోత మిషన్తో వరిపంటను కోస్తూ ఉన్నాడు. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. ఈ విషయమై మృతుడి తండ్రి కొంకల బాలయ్య ఫిర్యాదు మేరకు రోడ్డుపై వడ్లు పోసిన నలుగురు గ్రామస్తులపై కేసునమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ వెంకటేష్ తెలిపారు. రోడ్లు, బ్రిడ్జిలపై వడ్ల కుప్పలు పోయడంతో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని, రైతులు అర్థం చేసుకుని రోడ్లపై కాకుండా పొలాల్లో పోసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.