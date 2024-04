ఎల్లో అలర్ట్‌: ఈ పనులు అస్సలు చేయకండి!

వేసవి కాలం అన్నాక ఎండలు సాధారణమే కదా అని లైట్‌ తీసుకుంటున్నారా? అయితే ఈ స్టోరీ మీ కోసమే. మండే ఎండలు, తీవ్రమైన ఉష్ట్రోగ్రతలనుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలి. తెలంగాణాలో ఉష్ణోగ్రతలు 43°Cకి పెరగడంతో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి భారత వాతావరణ విభాగం-హైదరాబాద్ (IMD-H) ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలో నేడు రేపు వడగాడ్పులు వీచే అవకాశం ఉన్నట్టు హైదరాబాద్‌ వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో వేసవి తాపానికి తట్టుకొని నిలబడే ఆహారాన్ని తీసు​కోవడం ముఖ్యం. ఈ సమయంలో తీసుకోవల్సిన జాగ్రత్తలు, నివారణ చర్యల గురించి తెలుసుకుందాం.

Serious heat continues for 7th straight day 🔥🥵

More 3days to suffer, later we will move into pre monsoon rains, respite from heat from Apr 7

From Apr 6 itself storms will start, North, Central TG to get good storms in coming week 🌧️

One spell ahead in HYD during April 6-9 🌧️ pic.twitter.com/7KXOjnGQof

— Telangana Weatherman (@balaji25_t) April 4, 2024