స్నానం చేసి రా.. అప్పుడే నీతో సంతోషంగా..!

తమిళనాడు: తిరుపత్తూరు జిల్లా, నట్రంపల్లికి చెందిన పార్థసారథి(25), వెల్డర్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఇతను సత్య(22)ను ప్రేమించి, 3 సంవత్సరాల క్రితం వివాహం చేసుకున్నాడు. వీరికి 3 నెలల పాప ఉంది. ఈ స్థితిలో, పార్థసారథికి సుందంపట్టి ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వివాహిత పరిచయమై, వివాహేతర సంబంధంగ మారింది. అద్దె ఇంట్లో నివసించే వివాహేతర ప్రియురాలి ఇంటికి పార్థసారథి తరచుగా వెళ్లేవాడు.
ఈస్థితిలో, శుక్రవారం మద్యం సేవించి ఇంటికి వెళ్లిన పార్థసారథికి, భార్య సత్యకు గొడవ జరిగింది. సాయంత్రం పార్థసారథి ఇంటి నుండి బయలుదేరి తన వివాహేతర ప్రియురాలి ఇంటికి వెళ్లాడు. పార్థసారథి మద్యం మత్తులో ఉండటంతో అతనిని స్నానం చేసి తిరిగి రమ్మని చెప్పింది. కానీ పార్థసారథి నిరాకరించి, ఆమెతో సంతోషంగా గడపాలని పట్టుబట్టాడు. అయితే ప్రియురాలు అందుకు నిరాకరించింది. దీంతో మనస్తాపం చెందిన పార్థసారథి, హఠాత్తుగా గదిలోకి వెళ్లి తలుపు గడియ పెట్టుకుని, ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈమేరకు పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.