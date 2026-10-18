బ్యాంకులు క్లోజ్‌! వారమంతా పండుగల బిజీ..

బ్యాంకు ఖాతాదారులు వచ్చే వారం తమ పనులను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే అక్టోబర్ 19 నుంచి 25 వరకు దుర్గా పూజ, విజయదశమి, దసరా తదితర పండుగల నేపథ్యంలో పలు రాష్ట్రాలు, నగరాల్లో బ్యాంకు శాఖలకు సెలవులు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ సెలవులు అన్ని ప్రాంతాల్లో ఒకే విధంగా ఉండవు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) సెలవుల జాబితా ప్రకారం ప్రాంతాన్ని బట్టి బ్యాంకుల పని దినాలు మారుతాయి. అందువల్ల బ్రాంచ్కు వెళ్లే ముందు స్థానిక సెలవుల వివరాలను తెలుసుకోవడం మంచిది.
వచ్చే వారం బ్యాంకు సెలవుల వివరాలు
అక్టోబర్ 19, సోమవారం: దసరా, మహానవమి, ఆయుధ పూజ, దుర్గా పూజ సందర్భంగా అగర్తలా, ఐజ్వాల్, భువనేశ్వర్, చెన్నై, గౌహతి, ఇంఫాల్, ఇటానగర్, కోహిమా, కోల్కతా, పాట్నా, రాంచీ, షిల్లాంగ్ తదితర ప్రాంతాల్లో బ్యాంకు శాఖలు మూతపడనున్నాయి.
అక్టోబర్ 20, మంగళవారం: దసరా, విజయదశమి, మహానవమి పండుగల నేపథ్యంలో పలు ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. అయితే గ్యాంగ్టక్, ఇంఫాల్ వంటి ప్రాంతాల్లో సెలవుల అమలు స్థానిక క్యాలెండర్పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
అక్టోబర్ 21, బుధవారం: విజయదశమి, దుర్గా పూజ సందర్భంగా అగర్తలా, బెంగళూరు, గ్యాంగ్టక్, గౌహతి, కొచ్చి, కోల్కతా, తిరువనంతపురం ప్రాంతాల్లో బ్యాంకు శాఖలకు సెలవు ఉంటుంది.
అక్టోబర్ 22, గురువారం, అక్టోబర్ 23, శుక్రవారం: దుర్గా పూజ, దసైన్ పండుగల కారణంగా సిక్కింలోని గ్యాంగ్టక్లో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.
అక్టోబర్ 24, శనివారం: నెలలో నాలుగో శనివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు పనిచేయవు.
అక్టోబర్ 25, ఆదివారం: దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులకు వారంతపు సెలవు.
బ్యాంకు శాఖలు మూసివేసినప్పటికీ డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవల్లో చాలా వరకు అంతరాయం ఉండదు. ఖాతాదారులు తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ చెల్లింపులు, ఎన్ఈఎఫ్టీ, ఆర్టీజీఎస్, ఏటీఎం, డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డుల సేవలను వినియోగించుకోవచ్చు.
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