 ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకూ ఏఐ పాఠాలు.. ఓపెన్‌ఏఐతో కర్మయోగి భారత్‌ జట్టు! | OpenAI Partners with Karmayogi Bharat Bring AI Training Indian Civil Servants | Sakshi
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ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకూ ఏఐ పాఠాలు.. ఓపెన్‌ఏఐతో కర్మయోగి భారత్‌ జట్టు!

Oct 21 2026 4:59 PM | Updated on Oct 21 2026 5:02 PM

OpenAI Partners with Karmayogi Bharat Bring AI Training Indian Civil Servants

ప్రభుత్వ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌లో ఏఐ వినియోగాన్ని పెంచడం, పౌర సేవలను మరింత సమర్థంగా అందించడం లక్ష్యంగా కర్మయోగి భారత్‌, ఓపెన్‌ఏఐ చేతులు కలిపాయి. భారత సివిల్‌ సర్వెంట్ల సామర్థ్యాభివృద్ధికి సంబంధించి ఈ రెండు సంస్థలు అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. ఈ భాగస్వామ్యంలో భాగంగా ఓపెన్‌ఏఐ అకాడమీకి చెందిన శిక్షణ వనరులను కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అందుబాటులో ఉన్న ఐజీఓటీ (iGOT) కర్మయోగి డిజిటల్‌ వేదికలోకి తీసుకురానున్నారు.

ఓపెన్‌ఏఐ అందించే ఆమోదిత శిక్షణా పాఠ్యాంశాల ద్వారా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఏఐ టూల్స్‌ను తమ రోజువారీ విధుల్లో బాధ్యతాయుతంగా వినియోగించుకునే నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోగలరని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఈ వనరులకు అవకాశం కల్పించడం, అభ్యాసకుల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచడం, సంబంధిత ప్రభుత్వ విభాగాలతో సమన్వయం చేయడం వంటి బాధ్యతలను కర్మయోగి భారత్‌ నిర్వహించనుంది.

ఉద్యోగులకు ఏఐ నైపుణ్యాలు అవసరం

కర్మయోగి భారత్‌ సీఈఓ ఛవి భారద్వాజ్‌ అభిప్రాయం ప్రకారం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పాలనా విధానాలను ప్రభావితం చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఉద్యోగులకు రోజువారీ పనుల్లో నేరుగా ఉపయోగపడే నైపుణ్యాలు అవసరం. ఏఐని సమర్థంగా, బాధ్యతాయుతంగా వినియోగించడం ద్వారా ప్రజలకు అందించే సేవల నాణ్యతను మెరుగుపరచవచ్చని ఆమె పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ వ్యవహారాల విభాగాధిపతి ప్రజ్ఞా మిశ్రా మాట్లాడుతూ, ఏఐ సాంకేతికతను సమర్థంగా వినియోగించే సామర్థ్యం కీలకమని తెలిపారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వృత్తిపరమైన అభివృద్ధికి, ప్రజాసేవల మెరుగుదలకు ఈ భాగస్వామ్యం తోడ్పడుతుందని పేర్కొన్నారు.

కర్మయోగి భారత్‌ గురించి..

కర్మయోగి భారత్‌ అనేది భారత ప్రభుత్వ సివిల్‌ సర్వీసుల సామర్థ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమమైన మిషన్‌ కర్మయోగి అమలులో కీలక పాత్ర పోషించే ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని సంస్థ. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వారి విధులకు అవసరమైన నైపుణ్యాలు, పరిజ్ఞానం, సామర్థ్యాలను పెంపొందించేందుకు డిజిటల్‌ శిక్షణా వనరులను అందించడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం. ఇది పూర్తి ప్రభుత్వ సంస్థ. కంపెనీల చట్టం, 2013లోని సెక్షన్‌ 8 కింద నమోదైన లాభాపేక్షలేని సంస్థ.

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