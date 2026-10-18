హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ జోరు తగ్గిందా?

హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ జోరు కాస్త తగ్గింది. నగర రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో సెప్టెంబర్ నెలలో ఇళ్ల రిజిస్ట్రేషన్లు గణనీయంగా తగ్గాయి. గత ఏడాది ఇదే నెలతో పోలిస్తే 2026 సెప్టెంబర్లో నివాస ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్లు 15 శాతం క్షీణించి 5,620 యూనిట్లకు పరిమితమయ్యాయి. రిజిస్టర్ అయిన ఆస్తుల మొత్తం విలువ కూడా 7 శాతం తగ్గి రూ.4,487 కోట్లకు చేరింది. నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా విడుదల చేసిన నివేదికలో ఈ గణాంకాలు వెల్లడయ్యాయి.
2025 సెప్టెంబర్లో హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో 6,612 రెసిడెన్సియల్ ప్రాపర్టీలు రిజిస్టర్ కాగా, వాటి విలువ రూ.4,804 కోట్లుగా నమోదైంది. ఈ ఏడాది ఆగస్టుతో పోల్చినా మార్కెట్ కార్యకలాపాలు మందగించాయి. ఆగస్టులో 5,937 ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్లు జరగ్గా, సెప్టెంబర్లో ఆ సంఖ్య 5,620కి పడిపోయింది. ఇదే సమయంలో రిజిస్టర్ అయిన ఆస్తుల విలువ కూడా నెలవారీగా సుమారు 7 శాతం తగ్గింది.
తొమ్మిది నెలల్లో స్థిరంగా లావాదేవీలు
నెలవారీగా రిజిస్ట్రేషన్లు తగ్గినప్పటికీ, 2026 జనవరి నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు మార్కెట్ పనితీరు స్థిరంగానే ఉంది. గత ఏడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే మొత్తం రిజిస్ట్రేషన్లు 55,715 యూనిట్ల వద్ద దాదాపు మార్పు లేకుండా కొనసాగాయి. అయితే, ఈ లావాదేవీల మొత్తం విలువ మాత్రం 4 శాతం పెరిగి రూ.39,910 కోట్లకు చేరుకుంది.
నైట్ ఫ్రాంక్ విశ్లేషణ ప్రకారం, ఆస్తుల మార్గదర్శక విలువల సవరణకు సంబంధించి నెలకొన్న పరిణామాల అనంతరం రిజిస్ట్రేషన్ కార్యకలాపాల్లో హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగుతున్నాయి. హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ పరిధిలో హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి జిల్లాలు ఉన్నాయి. ఈ గణాంకాల్లో కొత్తగా నిర్మించిన ఇళ్లతో పాటు ఇప్పటికే కొనుగోలు చేసిన ఆస్తుల పునఃవిక్రయ లావాదేవీలు కూడా ఉన్నాయి.
నివేదికలో మరికొన్ని ముఖ్యాంశాలు
2026 జనవరి-సెప్టెంబర్ మధ్య కాలంలో ధరల శ్రేణులవారీగా చూస్తే, రూ.50 లక్షలలోపు ధర ఉన్న ఇళ్లతో పాటు రూ.50 లక్షల నుంచి రూ.కోటి మధ్య ధర ఉన్న ఇళ్ల రిజిస్ట్రేషన్లలో పెద్దగా మార్పు లేదు. రూ.కోటి కంటే ఎక్కువ ధర ఉన్న ప్రీమియం ఇళ్ల రిజిస్ట్రేషన్లు మాత్రం వార్షిక ప్రాతిపదికన 2 శాతం పెరిగాయి.
లావాదేవీల విలువ పరంగా రూ.50 లక్షలలోపు ఇళ్ల విభాగం 2 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. రూ.50 లక్షల నుంచి రూ.కోటి మధ్య ఇళ్ల విభాగంలో విలువ దాదాపు స్థిరంగా ఉండగా, రూ.కోటి కంటే ఎక్కువ ధర ఉన్న ఇళ్ల విభాగంలో 6 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. ఖరీదైన ఇళ్ల విభాగంలో లావాదేవీల విలువ పెరగడం ఈ మార్కెట్లో ప్రీమియం గృహాలకు ఉన్న డిమాండ్ను సూచిస్తోంది.
సెప్టెంబర్ నెలలో మాత్రం అన్ని ధరల శ్రేణుల్లోనూ రిజిస్ట్రేషన్లు తగ్గాయి. రూ.50 లక్షలలోపు ఇళ్ల రిజిస్ట్రేషన్లు అత్యధికంగా 20 శాతం పడిపోయాయి. రూ.కోటి కంటే ఎక్కువ ధర ఉన్న ఇళ్ల విభాగంలో 12 శాతం, రూ.50 లక్షల నుంచి రూ.కోటి మధ్య ధర ఉన్న ఇళ్ల విభాగంలో 6 శాతం క్షీణత నమోదైంది.
లావాదేవీల విలువలోనూ ఇదే ధోరణి కనిపించింది. రూ.50 లక్షలలోపు ఇళ్ల విభాగంలో 15 శాతం, రూ.50 లక్షల నుంచి రూ.కోటి మధ్య విభాగంలో 8 శాతం తగ్గుదల నమోదైంది. ప్రీమియం ఇళ్ల విభాగంలోనూ విలువ తగ్గినప్పటికీ, దీనికి సంబంధించిన గణాంకాల్లో 2 శాతం, 15 శాతం అనే రెండు భిన్నమైన వివరాలు ఉన్నాయి.
ఇళ్ల విస్తీర్ణం ఆధారంగా చూస్తే, సెప్టెంబర్లో 1,000 నుంచి 2,000 చదరపు అడుగుల మధ్య విస్తీర్ణం ఉన్న ఇళ్లు అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యాయి. మొత్తం రిజిస్ట్రేషన్లలో ఈ ఇళ్ల వాటా 66 శాతంగా ఉంది. 2,000 చదరపు అడుగులకు మించిన విస్తీర్ణం ఉన్న ఇళ్లు 18 శాతం లావాదేవీల వాటాను దక్కించుకున్నాయి.
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