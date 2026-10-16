బంగారం, వెండి దిగుమతులు డౌన్‌

సెప్టెంబర్లో బంగారం దిగుమతులు 81.27 శాతం దిగజారి 1.8 బిలియన్ డాలర్లకు పరిమితమయ్యాయి. ఇక వెండి దిగుమతులు 49.11 శాతం క్షీణించి 665 మిలియన్ డాలర్లుగా నమోదయ్యాయి. వరుసగా రెండో నెలలోనూ ఈ విలువైన లోహాల దిగుమతులు పడిపోవడం గమనార్హం. ఈ ఏడాది మే 13 నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం బంగారం, వెండి దిగుమతులపై కస్టమ్స్ సుంకాన్ని 6% నుంచి 15%కి పెంచడం ప్రభావం చూపుతోంది.
బంగారం ధరలు
గత కొన్ని రోజులుగా గోల్డ్ రేటు గణనీయంగా తగ్గుముఖం పట్టింది. దీంతో పసిడి ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం రేటు రూ.1,47,000 వద్దకు చేరగా.. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల రేటు 135140 రూపాయల వద్దకు చేరింది.