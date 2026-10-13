పాత బంగారం ఇచ్చి కొత్త నగలు కొంటున్నారా? ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి!

బంగారం ధరల్లో ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ రోజు ఉన్న రేటు, రేపటికి మారిపోతోంది. ఇలాంటి సమయంలో చాలామంది తమ దగ్గర ఉన్న పాత బంగారు ఆభరణాలను జ్యువెలరీ షాపుల్లో ఇచ్చి కొత్త ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. పండుగలు, పెళ్లిళ్లు, ఇతర శుభకార్యాల వేళ ఇలాంటివి ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి. అయితే పాత బంగారాన్ని మార్చుకునే ముందు కొన్ని విషయాలను తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి.
పాత నగలకు బదులుగా కొత్త డిజైన్లలో ఆభరణాలు వస్తాయని చాలామంది భావిస్తారు. అయితే.. ఈ మార్పిడి ప్రక్రియలో కొన్ని అదనపు ఖర్చులు ఉంటాయని చాలామందికి తెలియదు. సాధారణంగా పాత బంగారాన్ని ఇచ్చి కొత్త ఆభరణాలు తీసుకునేటప్పుడు, పాత నగల విలువను అంచనా వేసి దానికి అనుగుణంగా కొత్త ఆభరణాల ధరలో మినహాయింపు ఇస్తారు.
కొత్త వాటికోసం అదనపు డబ్బు
అయితే.. కొత్త నగల తయారీకి మేకింగ్ ఛార్జీలు, వర్తించే జీఎస్టీ వంటి ఖర్చులు అదనంగా చెల్లించాల్సి రావచ్చు. కొన్ని ఆభరణాలకు డిజైన్ను బట్టి వేస్టేజ్ ఛార్జీలు కూడా ఉండవచ్చు. అందువల్ల పాత బంగారానికి పూర్తి విలువ ఇచ్చినా, కొత్త ఆభరణం చేతికి రావడానికి అదనంగా డబ్బులు చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.
ఉదాహరణకు.. ఒక తులం పాత బంగారం విలువ రూ.1.30 లక్షలు అనుకుందాం. అదే బరువుతో కొత్త ఆభరణం కొనుగోలు చేయాలంటే, దాని తయారీ ఖర్చులు, ఇతర వర్తించే ఛార్జీలు అదనంగా చెల్లించాల్సి వస్తుంది. ఈ ఖర్చులు ఆభరణం డిజైన్, తయారీ విధానం, జ్యువెలరీ షాపు నిబంధనలను బట్టి మారుతాయి. కాబట్టి.. పాత బంగారాన్ని మార్చుకునేటప్పుడు కేవలం బంగారం ధరను మాత్రమే కాకుండా, మొత్తం బిల్లును కూడా పరిశీలించడం ముఖ్యం. తరుగు లేదా మేకింగ్ ఛార్జీలు లేవని షాపు నిర్వాహకులు చెబితే, ఆ విషయాన్ని బిల్లులో స్పష్టంగా నిర్ధారించుకోవాలి.
అవసరమైతే మాత్రమే..
మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే.. పాత బంగారం విలువ కాలం గడిచిందని తగ్గిపోదు. అయితే, దాని అసలు విలువను నిర్ణయించేటప్పుడు బంగారం స్వచ్ఛత, బరువు, మార్కెట్ ధర వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. పాత ఆభరణాలను కేవలం పాత డిజైన్లో ఉన్నాయనే కారణంతో మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అవి ఉపయోగించడానికి అనుకూలంగా ఉంటే అలాగే ఉంచుకోవచ్చు. కొత్త డిజైన్ కావాలనుకున్నప్పుడు లేదా కుటుంబంలో జరిగే శుభకార్యాల కోసం కొత్త ఆభరణాలు అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే మార్పిడి గురించి ఆలోచించడం మంచిది.
బంగారాన్ని పెట్టుబడిగా కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు కూడా తమ అవసరాలను బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసినప్పుడు తయారీ ఖర్చులు, పన్నులు వంటి అదనపు వ్యయాలు ఉంటాయి. అందువల్ల పెట్టుబడి కోసమే బంగారం కొనాలనుకునేవారు బంగారు నాణేలు, బిస్కెట్లు లేదా తమ ఆర్థిక లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఇతర బంగారు పెట్టుబడి మార్గాలను పరిశీలించవచ్చు. అయితే, బంగారం ధరలు ఎప్పుడూ పెరుగుతాయని హామీ లేదు. ఇతర పెట్టుబడుల మాదిరిగానే ఇందులోనూ ధరల హెచ్చుతగ్గుల ప్రమాదం ఉంటుంది.
మొత్తం మీద.. పాత బంగారాన్ని మార్చుకోవడం తప్పు కాదు. కానీ అలా చేసే ముందు పాత నగల స్వచ్ఛత, బరువు, మార్పిడి ధర, కొత్త ఆభరణాల తయారీ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ వంటి వివరాలను తెలుసుకోవాలి. ఒకటి కంటే ఎక్కువ జ్యువెలరీ షాపుల్లో ధరలు, ఛార్జీలు పోల్చి చూసి, పూర్తి వివరాలతో కూడిన బిల్లు తీసుకోవడం మంచిది. ఇలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తే అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోవడంతో పాటు, మీ బంగారం విలువను కూడా సరిగ్గా వినియోగించుకోవచ్చు.
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ఈ రోజు బంగారం ధరలు ఇలా..
బంగారం ధరలు ఈ రోజు (మంగళవారం) రూ.390 వరకు తగ్గింది. దీంతో దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో కూడా గోల్డ్ రేట్లలో మార్పులు జరిగాయి. ఏ నగరంలో పసిడి ధర ఎంత ఉందో.. ఈ కింద చూడవచ్చు.